23 ноября 2023

Свердловская полиция накажет маму девочки, которую нашли в сугробе в подгузнике

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Полиция. Курган, полиция, сотрудники полиции
Полиция завела дело из-за ненадлежащего воспитания ребенка Фото:

Полиция завела административное дело на маму двухлетней девочки, которая получила обморожение. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника ПДН территориального ОВД подполковника полиции Марины Дитятьевой. Семья на учете в ПДН не состоит. Представители МВД в отношении матери девочки завели административное дело по статье 5.35 КоАП РФ „Ненадлежащее воспитание собственного ребенка“. Впрочем, главое сейчас, чтобы девочку удалось спасти», — отметил полковник Горелых.

Ранее URA.RU писало о том, что в Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Она несколько часов провела в сугробе в одном памперсе и в распашонке. Медики Краснотурьинска борются за жизнь ребенка. Позже прокуроры Серова организовали проверку в связи инцидентом, произошедшим 23 ноября.

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Полиция завела административное дело на маму двухлетней девочки, которая получила обморожение. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника ПДН территориального ОВД подполковника полиции Марины Дитятьевой. Семья на учете в ПДН не состоит. Представители МВД в отношении матери девочки завели административное дело по статье 5.35 КоАП РФ „Ненадлежащее воспитание собственного ребенка“. Впрочем, главое сейчас, чтобы девочку удалось спасти», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU писало о том, что в Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Она несколько часов провела в сугробе в одном памперсе и в распашонке. Медики Краснотурьинска борются за жизнь ребенка. Позже прокуроры Серова организовали проверку в связи инцидентом, произошедшим 23 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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