Свердловская полиция накажет маму девочки, которую нашли в сугробе в подгузнике

24 ноября 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Полиция завела дело из-за ненадлежащего воспитания ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция завела административное дело на маму двухлетней девочки, которая получила обморожение. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника ПДН территориального ОВД подполковника полиции Марины Дитятьевой. Семья на учете в ПДН не состоит. Представители МВД в отношении матери девочки завели административное дело по статье 5.35 КоАП РФ „Ненадлежащее воспитание собственного ребенка“. Впрочем, главое сейчас, чтобы девочку удалось спасти», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU писало о том, что в Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Она несколько часов провела в сугробе в одном памперсе и в распашонке. Медики Краснотурьинска борются за жизнь ребенка. Позже прокуроры Серова организовали проверку в связи инцидентом, произошедшим 23 ноября.

Полиция завела административное дело на маму двухлетней девочки, которая получила обморожение. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника ПДН территориального ОВД подполковника полиции Марины Дитятьевой. Семья на учете в ПДН не состоит. Представители МВД в отношении матери девочки завели административное дело по статье 5.35 КоАП РФ „Ненадлежащее воспитание собственного ребенка“. Впрочем, главое сейчас, чтобы девочку удалось спасти», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU писало о том, что в Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Она несколько часов провела в сугробе в одном памперсе и в распашонке. Медики Краснотурьинска борются за жизнь ребенка. Позже прокуроры Серова организовали проверку в связи инцидентом, произошедшим 23 ноября.