Власти в ХМАО планируют построить капитальный мост в Октябрьском районе

Власти ХМАО ищут инвестора для строительства моста через Обь в Октябрьском районе. Об этом сообщил директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте».
«У нас в округе Березовский, Белоярский и Октябрьские районы отсечены рекой Обь, поэтому добраться до них можно только в период речной навигации паромом. Мы настроены на то, чтобы построить большой капитальный мост и обеспечить транспортное сообщение с этими территориями: готовим экономическое обоснование, документацию, ищем инвестора, рассматриваем финансовые модели», — сказал Лебедев.
Директор депдорхоза ХМАО сообщил, что основные средства пока направлены на строительство второго моста через Обь в Сургуте, а на Алешкинской переправе установят наплавной разводной мост. «Мы заключили госконтракт на строительство дороги Андра-Приобье, в рамках которого планируется установка наплавного разводного моста на Алешкинской протоке. Это в 2-3 раза сократит время в пути», — добавил Лебедев.
Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе (ХМАО) появится понтонная переправа через реку Обь в районе поселка Андра. Она должна стать альтернативой строительству Приобского моста, возведение которого обсуждается уже несколько лет.
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