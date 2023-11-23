Власти в ХМАО планируют построить капитальный мост в Октябрьском районе

24 ноября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Капитальный мост через Обь в Октябрьском районе откроет круглогодичный путь на Ямал Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Власти ХМАО ищут инвестора для строительства моста через Обь в Октябрьском районе. Об этом сообщил директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте». «У нас в округе Березовский, Белоярский и Октябрьские районы отсечены рекой Обь, поэтому добраться до них можно только в период речной навигации паромом. Мы настроены на то, чтобы построить большой капитальный мост и обеспечить транспортное сообщение с этими территориями: готовим экономическое обоснование, документацию, ищем инвестора, рассматриваем финансовые модели», — сказал Лебедев. Директор депдорхоза ХМАО сообщил, что основные средства пока направлены на строительство второго моста через Обь в Сургуте, а на Алешкинской переправе установят наплавной разводной мост. «Мы заключили госконтракт на строительство дороги Андра-Приобье, в рамках которого планируется установка наплавного разводного моста на Алешкинской протоке. Это в 2-3 раза сократит время в пути», — добавил Лебедев. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе (ХМАО) появится понтонная переправа через реку Обь в районе поселка Андра. Она должна стать альтернативой строительству Приобского моста, возведение которого обсуждается уже несколько лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО ищут инвестора для строительства моста через Обь в Октябрьском районе. Об этом сообщил директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте». «У нас в округе Березовский, Белоярский и Октябрьские районы отсечены рекой Обь, поэтому добраться до них можно только в период речной навигации паромом. Мы настроены на то, чтобы построить большой капитальный мост и обеспечить транспортное сообщение с этими территориями: готовим экономическое обоснование, документацию, ищем инвестора, рассматриваем финансовые модели», — сказал Лебедев. Директор депдорхоза ХМАО сообщил, что основные средства пока направлены на строительство второго моста через Обь в Сургуте, а на Алешкинской переправе установят наплавной разводной мост. «Мы заключили госконтракт на строительство дороги Андра-Приобье, в рамках которого планируется установка наплавного разводного моста на Алешкинской протоке. Это в 2-3 раза сократит время в пути», — добавил Лебедев. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе (ХМАО) появится понтонная переправа через реку Обь в районе поселка Андра. Она должна стать альтернативой строительству Приобского моста, возведение которого обсуждается уже несколько лет.