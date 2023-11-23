23 ноября 2023

Власти в ХМАО планируют построить капитальный мост в Октябрьском районе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство второй очереди Чусовского моста. Пермь, мост, строительство моста
Капитальный мост через Обь в Октябрьском районе откроет круглогодичный путь на Ямал Фото:

Власти ХМАО ищут инвестора для строительства моста через Обь в Октябрьском районе. Об этом сообщил директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас в округе Березовский, Белоярский и Октябрьские районы отсечены рекой Обь, поэтому добраться до них можно только в период речной навигации паромом. Мы настроены на то, чтобы построить большой капитальный мост и обеспечить транспортное сообщение с этими территориями: готовим экономическое обоснование, документацию, ищем инвестора, рассматриваем финансовые модели», — сказал Лебедев.

Директор депдорхоза ХМАО сообщил, что основные средства пока направлены на строительство второго моста через Обь в Сургуте, а на Алешкинской переправе установят наплавной разводной мост. «Мы заключили госконтракт на строительство дороги Андра-Приобье, в рамках которого планируется установка наплавного разводного моста на Алешкинской протоке. Это в 2-3 раза сократит время в пути», — добавил Лебедев.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе (ХМАО) появится понтонная переправа через реку Обь в районе поселка Андра. Она должна стать альтернативой строительству Приобского моста, возведение которого обсуждается уже несколько лет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО ищут инвестора для строительства моста через Обь в Октябрьском районе. Об этом сообщил директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте». «У нас в округе Березовский, Белоярский и Октябрьские районы отсечены рекой Обь, поэтому добраться до них можно только в период речной навигации паромом. Мы настроены на то, чтобы построить большой капитальный мост и обеспечить транспортное сообщение с этими территориями: готовим экономическое обоснование, документацию, ищем инвестора, рассматриваем финансовые модели», — сказал Лебедев. Директор депдорхоза ХМАО сообщил, что основные средства пока направлены на строительство второго моста через Обь в Сургуте, а на Алешкинской переправе установят наплавной разводной мост. «Мы заключили госконтракт на строительство дороги Андра-Приобье, в рамках которого планируется установка наплавного разводного моста на Алешкинской протоке. Это в 2-3 раза сократит время в пути», — добавил Лебедев. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе (ХМАО) появится понтонная переправа через реку Обь в районе поселка Андра. Она должна стать альтернативой строительству Приобского моста, возведение которого обсуждается уже несколько лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...