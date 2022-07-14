Депутат Госдумы озвучил новый транспортный коридор из ХМАО в ЯНАО

14 июля 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Павел Завальный обозначил, где появится понтонная переправа Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Октябрьском районе (ХМАО) появится понтонная переправа через реку Обь в районе поселка Андра. Она должна стать альтернативой строительству Приобского моста, возведение которого обсуждается уже несколько лет. Об этой идее рассказал депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный. «История актуальна для Октябрьского района, для Белоярского района и для Ямала. Понтонная переправа обеспечит практически круглогодичный проезд для транспорта и обеспечит коридор для жителей Ямала с выходом на Свердловскую область», — рассказал Завальный. Он также уточнил, что сам проект появления переправы поддержан губернатором Югры Натальей Комаровой и станет альтернативой строительства Приобского моста, о необходимости которого уже давно ведутся разговоры. «С учетом возведения второго моста через Обь, перспектива строительства моста в Октябрьском районе — это примерно 8-10 лет. Так что переправа — это хорошая альтернатива», — добавил депутат Госдумы. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте началось строительство второго моста через Обь в районе Сургута. Предполагается, что он будет возведен к концу 2025 года, а его стоимость с учетом возможного удорожания стройматериалов оценивается в 70 миллиардов рублей. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Октябрьском районе (ХМАО) появится понтонная переправа через реку Обь в районе поселка Андра. Она должна стать альтернативой строительству Приобского моста, возведение которого обсуждается уже несколько лет. Об этой идее рассказал депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный. «История актуальна для Октябрьского района, для Белоярского района и для Ямала. Понтонная переправа обеспечит практически круглогодичный проезд для транспорта и обеспечит коридор для жителей Ямала с выходом на Свердловскую область», — рассказал Завальный. Он также уточнил, что сам проект появления переправы поддержан губернатором Югры Натальей Комаровой и станет альтернативой строительства Приобского моста, о необходимости которого уже давно ведутся разговоры. «С учетом возведения второго моста через Обь, перспектива строительства моста в Октябрьском районе — это примерно 8-10 лет. Так что переправа — это хорошая альтернатива», — добавил депутат Госдумы. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте началось строительство второго моста через Обь в районе Сургута. Предполагается, что он будет возведен к концу 2025 года, а его стоимость с учетом возможного удорожания стройматериалов оценивается в 70 миллиардов рублей.