Как в Перми начать работать таксистом после принятия нового закона

В Перми берут работать в такси без лицензии

24 ноября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

На своей машине можно выйти на линию даже без брендирования Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермским водителям, которые планируют работать в такси на своем автомобиле, необходима регистрация самозанятого или индивидуального предпринимателя и смартфон с приложением «Яндекс Про». Также с сентября 2023 года таксистов обязали получить лицензию, но для работы ее не требуют, рассказал URA.RU источник, знакомый с работой такси в Перми. «В ноябре решила попробовать устроиться в „Яндекс. Go“. Меня попросили сделать фотографии автомобиля и пройти несложный тест. После этого в приложении появилась возможность выйти на линию. А про лицензию даже не спросили. Получается, что работать можно без нее. Сотрудники ГИБДД могут выписать штраф, если окажется, что таксист работает без разрешения. Но если водитель едет на своей машине, на которой нет брендирования такси, то сотрудникам ГИБДД будет сложно догадаться, работает он или едет по своим делам», — поделился источник. Пермячка отметила, что получить лицензию непросто. Заявление нужно отнести в Министерство транспорта Пермского края, которое принимает только по средам. К документам просят приложить фотографию автомобиля. Машина должна быть оформлена согласно требованиям министерства: иметь фонарь на крыше и «шашечки» по бокам кузова. Собеседница агентства добавила, что правила для каждого региона свои. На сайте Минтранса Пермского края сказано, что физическому лицу для оформления разрешения на работу в такси нужно принести: заявление;

копию договора со службой заказа легкового такси;

справку о наличии или отсутствии судимости;

доверенность, если обращается не сам заявитель, а его представитель. Ранее URA.RU рассказало, что пермские таксисты требуют поднять цены на свои услуги. Водители недовольны заработком, который получают от сотрудничества с сервисом «Яндекс. Go». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермским водителям, которые планируют работать в такси на своем автомобиле, необходима регистрация самозанятого или индивидуального предпринимателя и смартфон с приложением «Яндекс Про». Также с сентября 2023 года таксистов обязали получить лицензию, но для работы ее не требуют, рассказал URA.RU источник, знакомый с работой такси в Перми. «В ноябре решила попробовать устроиться в „Яндекс. Go“. Меня попросили сделать фотографии автомобиля и пройти несложный тест. После этого в приложении появилась возможность выйти на линию. А про лицензию даже не спросили. Получается, что работать можно без нее. Сотрудники ГИБДД могут выписать штраф, если окажется, что таксист работает без разрешения. Но если водитель едет на своей машине, на которой нет брендирования такси, то сотрудникам ГИБДД будет сложно догадаться, работает он или едет по своим делам», — поделился источник. Пермячка отметила, что получить лицензию непросто. Заявление нужно отнести в Министерство транспорта Пермского края, которое принимает только по средам. К документам просят приложить фотографию автомобиля. Машина должна быть оформлена согласно требованиям министерства: иметь фонарь на крыше и «шашечки» по бокам кузова. Собеседница агентства добавила, что правила для каждого региона свои. На сайте Минтранса Пермского края сказано, что физическому лицу для оформления разрешения на работу в такси нужно принести: Ранее URA.RU рассказало, что пермские таксисты требуют поднять цены на свои услуги. Водители недовольны заработком, который получают от сотрудничества с сервисом «Яндекс. Go».