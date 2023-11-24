Мишустин выделил на новое пособие матерям сумму, превышающую бюджет Екатеринбурга

Кабмин выделит 89,5 млрд рублей на выплату ежемесячного пособия матерям

24 ноября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Мишустин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти РФ приняли решение выделить более 89,5 млрд руб. на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Средства возьмут из резервного фонда. Об этом говорится на сайте российского правительства. Эта сумма превышает бюджет Екатеринбурга. «Правительство продолжает системную поддержку малообеспеченных семей. Более 89,5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — сообщается на сайте кабмина. Дополнительные средства из резервного фонда выделили в связи с увеличением числа получателей меры поддержки. Соответствующее решение обеспечит ежемесячным пособием свыше 10 млн детей. В правительстве напомнили, что единое пособие ввели в России с 1 января 2023 года. Такая мера объединила ряд действующих мер по поддержке нуждающихся семей. Речь идет о беременных женщинах, вставших на учет в ранние сроки, а также родителях детей до 17 лет. Средства выплачиваются семьям, чей доход ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Так, размер пособия на ребенка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Размер выплаты беременным — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина. На выплату единого пособия в проекте федерального бюджета на 2024 год предусмотрено 1,3 трлн руб. Соответствующий вопрос рассмотрели и одобрили на заседании кабмина 23 ноября. Ранее заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков заявил , что планируемые доходы бюджета города в 2024 году составят 70 млрд руб., а расходы — 72 млрд руб., Дефицит бюджета составит 2 млрд руб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ приняли решение выделить более 89,5 млрд руб. на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Средства возьмут из резервного фонда. Об этом говорится на сайте российского правительства. Эта сумма превышает бюджет Екатеринбурга. «Правительство продолжает системную поддержку малообеспеченных семей. Более 89,5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — сообщается на сайте кабмина. Дополнительные средства из резервного фонда выделили в связи с увеличением числа получателей меры поддержки. Соответствующее решение обеспечит ежемесячным пособием свыше 10 млн детей. В правительстве напомнили, что единое пособие ввели в России с 1 января 2023 года. Такая мера объединила ряд действующих мер по поддержке нуждающихся семей. Речь идет о беременных женщинах, вставших на учет в ранние сроки, а также родителях детей до 17 лет. Средства выплачиваются семьям, чей доход ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Так, размер пособия на ребенка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Размер выплаты беременным — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина. На выплату единого пособия в проекте федерального бюджета на 2024 год предусмотрено 1,3 трлн руб. Соответствующий вопрос рассмотрели и одобрили на заседании кабмина 23 ноября. Ранее заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что планируемые доходы бюджета города в 2024 году составят 70 млрд руб., а расходы — 72 млрд руб., Дефицит бюджета составит 2 млрд руб.