Губернатор Шумков признался, что чувствует себя разведчиком-нелегалом в регионе

24 ноября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Шумков признал, что ощущает себя разведчиком в Курганской области, потому что приходится много разоблачать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков признался, что чувствует себя в Курганской области разведчиком-нелегалом. Об этом глава региона сообщил в ходе предпринимательского форума «вКУБе-2023», где провел встречу с легендарными полковниками Службы внешней разведки (СВР) в отставке Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «Я ощущаю себя с 2018 года в Курганской области немножко разведчиком-нелегалом. Потому что очень много приходится разоблачать как разведчику», — сказал губернатор на встрече с разведчиками СВР, которые десятки лет работали под прикрытием в других странах. Предпринимательский форум «вКУБе-2023» проходит в Курганской области в девятый раз. В этом году мероприятие проходит под девизом «Кадры решают все». На трехдневный форум были приглашены разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова, а также представитель деловой соцсети TenChat Михаил Слободинский, с которым было подписано соглашение о сотрудничестве. Также на бизнес-форума спикером станет экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников из ХМАО.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков признался, что чувствует себя в Курганской области разведчиком-нелегалом. Об этом глава региона сообщил в ходе предпринимательского форума «вКУБе-2023», где провел встречу с легендарными полковниками Службы внешней разведки (СВР) в отставке Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «Я ощущаю себя с 2018 года в Курганской области немножко разведчиком-нелегалом. Потому что очень много приходится разоблачать как разведчику», — сказал губернатор на встрече с разведчиками СВР, которые десятки лет работали под прикрытием в других странах. Предпринимательский форум «вКУБе-2023» проходит в Курганской области в девятый раз. В этом году мероприятие проходит под девизом «Кадры решают все». На трехдневный форум были приглашены разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова, а также представитель деловой соцсети TenChat Михаил Слободинский, с которым было подписано соглашение о сотрудничестве. Также на бизнес-форума спикером станет экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников из ХМАО.