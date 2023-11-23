23 ноября 2023

Губернатор Шумков признался, что чувствует себя разведчиком-нелегалом в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум. Курган
Шумков признал, что ощущает себя разведчиком в Курганской области, потому что приходится много разоблачать Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков признался, что чувствует себя в Курганской области разведчиком-нелегалом. Об этом глава региона сообщил в ходе предпринимательского форума «вКУБе-2023», где провел встречу с легендарными полковниками Службы внешней разведки (СВР) в отставке Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.

«Я ощущаю себя с 2018 года в Курганской области немножко разведчиком-нелегалом. Потому что очень много приходится разоблачать как разведчику», — сказал губернатор на встрече с разведчиками СВР, которые десятки лет работали под прикрытием в других странах.

Предпринимательский форум «вКУБе-2023» проходит в Курганской области в девятый раз. В этом году мероприятие проходит под девизом «Кадры решают все». На трехдневный форум были приглашены разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова, а также представитель деловой соцсети TenChat Михаил Слободинский, с которым было подписано соглашение о сотрудничестве. Также на бизнес-форума спикером станет экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников из ХМАО.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков признался, что чувствует себя в Курганской области разведчиком-нелегалом. Об этом глава региона сообщил в ходе предпринимательского форума «вКУБе-2023», где провел встречу с легендарными полковниками Службы внешней разведки (СВР) в отставке Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «Я ощущаю себя с 2018 года в Курганской области немножко разведчиком-нелегалом. Потому что очень много приходится разоблачать как разведчику», — сказал губернатор на встрече с разведчиками СВР, которые десятки лет работали под прикрытием в других странах. Предпринимательский форум «вКУБе-2023» проходит в Курганской области в девятый раз. В этом году мероприятие проходит под девизом «Кадры решают все». На трехдневный форум были приглашены разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова, а также представитель деловой соцсети TenChat Михаил Слободинский, с которым было подписано соглашение о сотрудничестве. Также на бизнес-форума спикером станет экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников из ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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