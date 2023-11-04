Экс-чемпион мира по боксу Проводников выступит в Кургане на форуме с Шумковым. Фото

05 ноября 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Руслан Проводников проведет обучающий семинар в Кургане для предпринимателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане 24 ноября на межрегиональном бизнес-форуме «вКУБе-2023» проведет обучающий семинар экс-чемпион мира по боксу по версии WBO, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников. На форуме он встретится с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Об этом рассказала в соцсети председатель курганского областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова. «На форуме „вКУБе-2023“ Руслан Проводников расскажет о том, как стать инициатором перемен в жизни. Он раскроет принцип ментальной силы и научит перестать себя уговаривать и просто делать», — уточнила Лютикова в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В мероприятии примет участие Вадим Шумков. Лютикова подчеркнула, что Проводников расскажет участникам форума о том, как начать, если ничего нет. Он объяснит предпринимателям, что гениальные идеи приходят на «девятом километре», а бег — это медитация. Экс-чемпион мира по боксу обратит внимание бизнесменов на необходимость реалистичного подхода к жизни. Ранее на сайте форума «вКУБе-2023» анонсировался обучающий семинар на тему «Нетворкинг для лидеров бизнеса» для курганских предпринимателей. Его проведет семейная пара бывших сотрудников Службы внешней разведки (СВР) РФ, депортированная из Америки, — Андрей Безруков и Елена Вавилова. Экс-чемпион по боксу Руслан Проводников (крайний справа) выступит с обучающим семинаром в Кургане Фото: страница Ольги Лютиковой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall220062920_1837 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане 24 ноября на межрегиональном бизнес-форуме «вКУБе-2023» проведет обучающий семинар экс-чемпион мира по боксу по версии WBO, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников. На форуме он встретится с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Об этом рассказала в соцсети председатель курганского областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова. «На форуме „вКУБе-2023“ Руслан Проводников расскажет о том, как стать инициатором перемен в жизни. Он раскроет принцип ментальной силы и научит перестать себя уговаривать и просто делать», — уточнила Лютикова в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В мероприятии примет участие Вадим Шумков. Лютикова подчеркнула, что Проводников расскажет участникам форума о том, как начать, если ничего нет. Он объяснит предпринимателям, что гениальные идеи приходят на «девятом километре», а бег — это медитация. Экс-чемпион мира по боксу обратит внимание бизнесменов на необходимость реалистичного подхода к жизни. Ранее на сайте форума «вКУБе-2023» анонсировался обучающий семинар на тему «Нетворкинг для лидеров бизнеса» для курганских предпринимателей. Его проведет семейная пара бывших сотрудников Службы внешней разведки (СВР) РФ, депортированная из Америки, — Андрей Безруков и Елена Вавилова.