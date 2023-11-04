04 ноября 2023

Экс-чемпион мира по боксу Проводников выступит в Кургане на форуме с Шумковым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бокс. Екатеринбург, проводников руслан
Руслан Проводников проведет обучающий семинар в Кургане для предпринимателей Фото:

В Кургане 24 ноября на межрегиональном бизнес-форуме «вКУБе-2023» проведет обучающий семинар экс-чемпион мира по боксу по версии WBO, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников. На форуме он встретится с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Об этом рассказала в соцсети председатель курганского областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова.

«На форуме „вКУБе-2023“ Руслан Проводников расскажет о том, как стать инициатором перемен в жизни. Он раскроет принцип ментальной силы и научит перестать себя уговаривать и просто делать», — уточнила Лютикова в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В мероприятии примет участие Вадим Шумков.

Лютикова подчеркнула, что Проводников расскажет участникам форума о том, как начать, если ничего нет. Он объяснит предпринимателям, что гениальные идеи приходят на «девятом километре», а бег — это медитация. Экс-чемпион мира по боксу обратит внимание бизнесменов на необходимость реалистичного подхода к жизни.

Ранее на сайте форума «вКУБе-2023» анонсировался обучающий семинар на тему «Нетворкинг для лидеров бизнеса» для курганских предпринимателей. Его проведет семейная пара бывших сотрудников Службы внешней разведки (СВР) РФ, депортированная из Америки, — Андрей Безруков и Елена Вавилова.

Экс-чемпион по боксу Руслан Проводников (крайний справа) выступит с обучающим семинаром в Кургане
Экс-чемпион по боксу Руслан Проводников (крайний справа) выступит с обучающим семинаром в Кургане
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В Кургане 24 ноября на межрегиональном бизнес-форуме «вКУБе-2023» проведет обучающий семинар экс-чемпион мира по боксу по версии WBO, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников. На форуме он встретится с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Об этом рассказала в соцсети председатель курганского областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова. «На форуме „вКУБе-2023“ Руслан Проводников расскажет о том, как стать инициатором перемен в жизни. Он раскроет принцип ментальной силы и научит перестать себя уговаривать и просто делать», — уточнила Лютикова в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В мероприятии примет участие Вадим Шумков. Лютикова подчеркнула, что Проводников расскажет участникам форума о том, как начать, если ничего нет. Он объяснит предпринимателям, что гениальные идеи приходят на «девятом километре», а бег — это медитация. Экс-чемпион мира по боксу обратит внимание бизнесменов на необходимость реалистичного подхода к жизни. Ранее на сайте форума «вКУБе-2023» анонсировался обучающий семинар на тему «Нетворкинг для лидеров бизнеса» для курганских предпринимателей. Его проведет семейная пара бывших сотрудников Службы внешней разведки (СВР) РФ, депортированная из Америки, — Андрей Безруков и Елена Вавилова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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