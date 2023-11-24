Глава СКР Бастрыкин займется конфликтом в элитном поселке под Челябинском

Ведомство Александра Бастрыкина разберется в претензиях к управляющей компании «Европейского» Фото: Следственный комитет РФ

В электронной приемной главы СКР Александра Бастрыкина отреагировали на жалобу семьи Жеребиных из элитного коттеджного поселка «Европейский» в Сосновском районе (Челябинская область), поданную из-за конфликта с управляющей компанией (УК). Как следует из направленного ответа, информация принята в работу.

«Вы отправляли обращение. Информация принята», — отметили в СКР.

Семья Жеребиных около недели живет без воды. Как Сергей Жеребин сообщил URA.RU, вода перестала поступать сразу после объявленного намерения расторгнуть договор с УК «Служба эксплуатации». Помогают соседи, смывать в туалете приходится ковшиком. При коммунальной плате в размере 13 тысяч рублей оказываемые услуги этой сумме не соответствуют.

Практику отключения воды непокорным жителям УК практиковала и ранее. В ноябре 2019 года Арбитражный суд региона уже запрещал «Службе эксплуатации» отключать воду и закрывать проезд к домам. Однако история повторилась: 20 ноября Жеребины простояли на морозе больше двух часов и только после вызова полиции попали к себе домой. Вместе с родителями замерзала семилетняя дочь. На следующий день, 21 ноября, попасть в коттедж удалось лишь после приезда прокурора Сосновского района Евгения Мичурина. Супруга Наталья дала разъяснения в офисе Росгвардии, которая следит за работой частных охранных предприятий. Силовую поддержку УК оказывает ЧОП «Статус».

«В предварительном договоре на коттедж указано, что дом передается с газо- и водоснабжением. В основном договоре эти условия отсутствуют, хотя должны быть. Можно ставать вопрос о признаках мошенничества», — заявила URA.RU жительница поселка Анастасия Машерова.

Собеседница подтвердила наличие нареканий к работе УК. Сметы о проведенных работах жителям показывают в укороченном виде. Траты выше разумных, а содержание территории и дороги неудовлетворительное. О проблемах Жеребины написали в паблик «Текслер, помоги!». При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к директору УК Аделине Гашковой, но ответа не получило.