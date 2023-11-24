Продажа акций снизит долги компании челябинского олигарха списка Forbes

«ЮГК»: продажа акций снизит долговую нагрузку челябинской компании

С продажей акций золотодобытчик приблизился к выплате дивидендов Фото: Илья Московец © URA.RU

Проданные на Московской бирже акции позволят снизить на миллиард рублей стоимость обслуживания долга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска. Как сообщил финдиректор фирмы Артем Клецкин, сумму от ценных бумаг потратят на погашение части кредитных обязательств.

«Все семь млрд рублей за вычетом комиссии организаторов размещения отправились на погашение части кредитных обязательств перед банками. Благодаря этому наши ежегодные процентные платежи снизятся примерно на один млрд рублей», — уведомила компания на сайте брокера.

В компании спрогнозировали, что данная мера позволит за три года снизить уровень чистого долга до показателя в 0,8 от индикатора EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа). Представители ЮГК спрогнозировали, что снижение долга и выплат процентов по нему станет предпосылкой для начала выплаты дивидендов.

Представители золотодобытчика обратили внимание на то, что в первые два дня торгов стоимость акций поднялась на 5,4% к цене размещения. При этом суммарный объем торгов составил 3,6 млрд рублей. Акции приобрели свыше 70 тысяч инвесторов.

Первичное размещение акций состоялось на бирже 22 ноября. Первоначальную стоимость эмитент определил в 0,55 рубя за одну ценную бумагу.