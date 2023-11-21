На рынке сложился ажиотажный спрос на акции фирмы челябинского олигарха Струкова

22 ноября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Компания «Южуралзолото» 21 ноября завершила сбор заявок на акции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инвесторы проявили повышенный интерес к акциям «Южуралзолото группа компаний» предпринимателя из Челябинской области Константина Струкова. Желающих вложить средства в ценные бумаги компании превысило прогнозы в три раза. «По итогам семидневного сбора заявок книга переподписана как минимум в три раза. Высокий интерес к бумагам проявили институциональные инвесторы», — сообщили источники «Коммерсанта». Будущих приобретателей акций в лице институциональных инвесторов привлек дисконт, с которым проводилось первичное размещение. Повышенный спрос означает, что количество заявок на покупку акций компании в ходе IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества — прим. URA.RU) оказалось в три раза больше, чем количество доступных акций для размещения на бирже. Как следствие, компания может увеличить объем размещения ценных бумаг или установить более высокую цену за акцию. В первый день торгов спрос может поддержать стоимость ценных бумаг на бирже. В результате, прогнозируют собеседники делового издания, повышенные обороты способны обеспечить положительный тренд котировок акций. Ажиотажный спрос сложился в первый же день размещения акций, когда были получены заявки на половину выпуска. Компания планирует за счет их продажи 110 — 120 миллиардов рублей. Предложенные бумаги выпущены за счет дополнительных эмиссий. Средства от них будут использованы на цели общекорпоративного развития и снижения долговой нагрузки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инвесторы проявили повышенный интерес к акциям «Южуралзолото группа компаний» предпринимателя из Челябинской области Константина Струкова. Желающих вложить средства в ценные бумаги компании превысило прогнозы в три раза. «По итогам семидневного сбора заявок книга переподписана как минимум в три раза. Высокий интерес к бумагам проявили институциональные инвесторы», — сообщили источники «Коммерсанта». Будущих приобретателей акций в лице институциональных инвесторов привлек дисконт, с которым проводилось первичное размещение. Повышенный спрос означает, что количество заявок на покупку акций компании в ходе IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества — прим. URA.RU) оказалось в три раза больше, чем количество доступных акций для размещения на бирже. Как следствие, компания может увеличить объем размещения ценных бумаг или установить более высокую цену за акцию. В первый день торгов спрос может поддержать стоимость ценных бумаг на бирже. В результате, прогнозируют собеседники делового издания, повышенные обороты способны обеспечить положительный тренд котировок акций. Ажиотажный спрос сложился в первый же день размещения акций, когда были получены заявки на половину выпуска. Компания планирует за счет их продажи 110 — 120 миллиардов рублей. Предложенные бумаги выпущены за счет дополнительных эмиссий. Средства от них будут использованы на цели общекорпоративного развития и снижения долговой нагрузки.