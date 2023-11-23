23 ноября 2023

Курганец продал арестованную машину, чтобы не отдавать ее государству

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Шадринска избавился от своей машины, которую у него арестовали за пьяную езду Фото:

Житель города Шадринск (Курганская область) продал свой арестованный автомобиль, чтобы избежать изъятия в пользу государства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Установлено, что в отношении молодого человека следственными органами расследовалось уголовное дело об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На автомобиль ВАЗ-21093 был наложен арест, транспортное средство передавалось обвиняемому на ответственное хранение. Однако с целью избежать изъятия и реализации арестованного имущества он продал автомобиль другому гражданину за 55 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства.

Шадринский районный суд признал мужчину виновным в отчуждении арестованного имуществ, ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Также ему почти на два года запрещено заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

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Житель города Шадринск (Курганская область) продал свой арестованный автомобиль, чтобы избежать изъятия в пользу государства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в отношении молодого человека следственными органами расследовалось уголовное дело об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На автомобиль ВАЗ-21093 был наложен арест, транспортное средство передавалось обвиняемому на ответственное хранение. Однако с целью избежать изъятия и реализации арестованного имущества он продал автомобиль другому гражданину за 55 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Шадринский районный суд признал мужчину виновным в отчуждении арестованного имуществ, ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Также ему почти на два года запрещено заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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