Курганец продал арестованную машину, чтобы не отдавать ее государству

24 ноября 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Житель Шадринска избавился от своей машины, которую у него арестовали за пьяную езду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель города Шадринск (Курганская область) продал свой арестованный автомобиль, чтобы избежать изъятия в пользу государства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в отношении молодого человека следственными органами расследовалось уголовное дело об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На автомобиль ВАЗ-21093 был наложен арест, транспортное средство передавалось обвиняемому на ответственное хранение. Однако с целью избежать изъятия и реализации арестованного имущества он продал автомобиль другому гражданину за 55 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Шадринский районный суд признал мужчину виновным в отчуждении арестованного имуществ, ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Также ему почти на два года запрещено заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

Житель города Шадринск (Курганская область) продал свой арестованный автомобиль, чтобы избежать изъятия в пользу государства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в отношении молодого человека следственными органами расследовалось уголовное дело об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На автомобиль ВАЗ-21093 был наложен арест, транспортное средство передавалось обвиняемому на ответственное хранение. Однако с целью избежать изъятия и реализации арестованного имущества он продал автомобиль другому гражданину за 55 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Шадринский районный суд признал мужчину виновным в отчуждении арестованного имуществ, ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Также ему почти на два года запрещено заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.