Новая дорога из ХМАО в Екатеринбург сократит время в пути на четыре часа

24 ноября 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Строительство новой трассы из ХМАО в Екатеринбург запланировано на 2025 год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Новая дорога из ХМАО в Екатеринбург, которую власти округа построят по соглашению со Свердловской областью, сократит время в пути на четыре часа. Об этом рассказал директор депдорхоза Югры Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте». «Мы планируем строительство нового транспортного коридора, который свяжет ХМАО и Екатеринбург: это дорога Екатеринбург-Верхняя Тавда, далее — на Куминский Кондинского района, Урай, Светский, Приобье, Андру, Сосновку и выход на Ямал. Для всех жителей центрального и восточного районов округа, которые хотят поехать в Екатеринбург, время в пути сократится примерно на четыре часа», — сообщил Лебедев. Новая дорога уменьшит путь из ХМАО до Екатеринбурга на 300-400 км. Для того, чтобы провести транспортную артерию, в ХМАО нужно построить до границы со Свердловской областью 23 км, а власти Свердловской области проложат 73 км дороги. Сейчас ведется работа по проектированию трассы, реализация проекта запланирована на 2025 год. Ранее писало, что в ХМАО появится новая трасса из Кондинского района ХМАО в Свердловскую область. Правительство ХМАО подписало со Свердловской областью соглашение о строительстве дороги, которая свяжет регионы.

Новая дорога из ХМАО в Екатеринбург, которую власти округа построят по соглашению со Свердловской областью, сократит время в пути на четыре часа. Об этом рассказал директор депдорхоза Югры Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте». «Мы планируем строительство нового транспортного коридора, который свяжет ХМАО и Екатеринбург: это дорога Екатеринбург-Верхняя Тавда, далее — на Куминский Кондинского района, Урай, Светский, Приобье, Андру, Сосновку и выход на Ямал. Для всех жителей центрального и восточного районов округа, которые хотят поехать в Екатеринбург, время в пути сократится примерно на четыре часа», — сообщил Лебедев. Новая дорога уменьшит путь из ХМАО до Екатеринбурга на 300-400 км. Для того, чтобы провести транспортную артерию, в ХМАО нужно построить до границы со Свердловской областью 23 км, а власти Свердловской области проложат 73 км дороги. Сейчас ведется работа по проектированию трассы, реализация проекта запланирована на 2025 год. Ранее писало, что в ХМАО появится новая трасса из Кондинского района ХМАО в Свердловскую область. Правительство ХМАО подписало со Свердловской областью соглашение о строительстве дороги, которая свяжет регионы.