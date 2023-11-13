В ХМАО появится новая трасса в Свердловскую область

13 ноября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

В ХМАО разрабатывают проект трассы из Кондинского района в Свердловскую область Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО появится новая трасса из Кондинского района ХМАО в Свердловскую область. Губернатор округа Наталья Комарова сообщила об этом во время встречи с жителями Кондинского района, которая транслировалась на официальной странице главы региона во «ВКонтакте». «Правительство ХМАО подписало со Свердловской областью соглашение о строительстве дороги из поселка Куминский Кондинского района в соседнюю область. В настоящее время мы синхронизируем планы строительства трассы с нашей и с их стороны до границы регионов, разрабатываем проектно-сметную документацию», — рассказала Комарова. Губернатор округа подчеркнула, что ХМАО заинтересован в строительстве транспортной артерии в этом направлении. «Дорога откроет жителям ХМАО путь не только в Свердловскую область, но и на дорожную систему федерального уровня, в том числе на скоростную трассу Москва-Казань-Екатеринбург, — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО и Тюменской области пообещали сделать трассу между регионами безопасной. До 2028 года федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск станет четырехполосной.

В ХМАО появится новая трасса из Кондинского района ХМАО в Свердловскую область. Губернатор округа Наталья Комарова сообщила об этом во время встречи с жителями Кондинского района, которая транслировалась на официальной странице главы региона во «ВКонтакте». «Правительство ХМАО подписало со Свердловской областью соглашение о строительстве дороги из поселка Куминский Кондинского района в соседнюю область. В настоящее время мы синхронизируем планы строительства трассы с нашей и с их стороны до границы регионов, разрабатываем проектно-сметную документацию», — рассказала Комарова. Губернатор округа подчеркнула, что ХМАО заинтересован в строительстве транспортной артерии в этом направлении. «Дорога откроет жителям ХМАО путь не только в Свердловскую область, но и на дорожную систему федерального уровня, в том числе на скоростную трассу Москва-Казань-Екатеринбург, — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО и Тюменской области пообещали сделать трассу между регионами безопасной. До 2028 года федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск станет четырехполосной.