В ХМАО появится новая трасса в Свердловскую область

В ХМАО появится новая трасса из Кондинского района ХМАО в Свердловскую область. Губернатор округа Наталья Комарова сообщила об этом во время встречи с жителями Кондинского района, которая транслировалась на официальной странице главы региона во «ВКонтакте».
«Правительство ХМАО подписало со Свердловской областью соглашение о строительстве дороги из поселка Куминский Кондинского района в соседнюю область. В настоящее время мы синхронизируем планы строительства трассы с нашей и с их стороны до границы регионов, разрабатываем проектно-сметную документацию», — рассказала Комарова.
Губернатор округа подчеркнула, что ХМАО заинтересован в строительстве транспортной артерии в этом направлении. «Дорога откроет жителям ХМАО путь не только в Свердловскую область, но и на дорожную систему федерального уровня, в том числе на скоростную трассу Москва-Казань-Екатеринбург, — добавила Комарова.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО и Тюменской области пообещали сделать трассу между регионами безопасной. До 2028 года федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск станет четырехполосной.
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