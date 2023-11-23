23 ноября 2023

В ЯНАО постройка психдиспансера подорожала на 50 миллионов рублей. Скрин

В ЯНАО власти расторгли контракт с компанией «ВИС» на постройку психдиспансера
© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
В Тарко-Сале строительство психиатрического отделения подорожало на 50 миллионов рублей Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) постройка психиатрического отделения затянется из-за расторжения контракта с производственной фирмой «ВИС». В настоящее время объявлен новый конкурс, с увеличением цены контракта на пятьдесят миллионов рублей, следует из информации, размещенной на портале «Госзакупки».

«Наименование объекта закупки — выполнение работ по корректировке проектной документации, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: „Психиатрическое отделение на 27 коек в г. Тарко-Сале Пуровского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы“. Начальная цена контракта — 1 миллиард 363 миллиона 251 тысяча рублей», — следует из карточки нового конкурса, размещенной на портале «Госзакупки».

В июне контракт на постройку психдиспансера был заключен в производственной фирмой «ВИС». Цена контракта тогда составила 1 миллиард 312 миллионов рублей. В настоящее время этот контракт является расторгнутым.

Производственная фирма «ВИС» входит в структуру группы компаний «ВИС», которая, в свою очередь, выступает подрядчиком одного из ямальских долгостроев — центра социальной реабилитации для детей и подростков «Доверие» в Салехарде. Также, одна из компаний, входящая в группу «ВИС» занималась строительством перинатального центра в Сургуте (ХМАО), срыв сроков строительства и увеличение первоначальной стоимости со стороны компании привели к длительным судебным разбирательствам в Арбитражном суде.

Власти Тарко-Сале расторгли контракт с подрядчиком
Власти Тарко-Сале расторгли контракт с подрядчиком
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В Тарко-Сале (ЯНАО) постройка психиатрического отделения затянется из-за расторжения контракта с производственной фирмой «ВИС». В настоящее время объявлен новый конкурс, с увеличением цены контракта на пятьдесят миллионов рублей, следует из информации, размещенной на портале «Госзакупки». «Наименование объекта закупки — выполнение работ по корректировке проектной документации, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: „Психиатрическое отделение на 27 коек в г. Тарко-Сале Пуровского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы“. Начальная цена контракта — 1 миллиард 363 миллиона 251 тысяча рублей», — следует из карточки нового конкурса, размещенной на портале «Госзакупки». В июне контракт на постройку психдиспансера был заключен в производственной фирмой «ВИС». Цена контракта тогда составила 1 миллиард 312 миллионов рублей. В настоящее время этот контракт является расторгнутым. Производственная фирма «ВИС» входит в структуру группы компаний «ВИС», которая, в свою очередь, выступает подрядчиком одного из ямальских долгостроев — центра социальной реабилитации для детей и подростков «Доверие» в Салехарде. Также, одна из компаний, входящая в группу «ВИС» занималась строительством перинатального центра в Сургуте (ХМАО), срыв сроков строительства и увеличение первоначальной стоимости со стороны компании привели к длительным судебным разбирательствам в Арбитражном суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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