Костомаров заявил, что вскоре выйдет на лед на коньках

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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Роман Костомаров анонсировал скорый выход на лед Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что в ближайшем будущем появится на льду на коньках. Об этом спортсмен рассказал в разговоре с прессой.

«Уже пробовал стоять на коньках. Понимаю, что могу найти баланс за счет других мышц, кроме голеностопа. Скоро выйду на лед», — сказал Роман Костомаров журналисту «Матч ТВ». Фигурист уточнил, что пока не ставит сроков появления на льду.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, после которой начались серьезные осложнения, а именно некроз тканей. Олимпийский чемпион пережил ампутацию стоп, а также несколько операций на кистях рук.

Летом фигуристу установили протезы для бега, передает VSE42.Ru. Уже в октябре стало известно, что Костомаров впервые после операций сел за руль автомобиля, пишут «Дни.ру».

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что в ближайшем будущем появится на льду на коньках. Об этом спортсмен рассказал в разговоре с прессой. «Уже пробовал стоять на коньках. Понимаю, что могу найти баланс за счет других мышц, кроме голеностопа. Скоро выйду на лед», — сказал Роман Костомаров журналисту «Матч ТВ». Фигурист уточнил, что пока не ставит сроков появления на льду. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, после которой начались серьезные осложнения, а именно некроз тканей. Олимпийский чемпион пережил ампутацию стоп, а также несколько операций на кистях рук. Летом фигуристу установили протезы для бега, передает VSE42.Ru. Уже в октябре стало известно, что Костомаров впервые после операций сел за руль автомобиля, пишут «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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