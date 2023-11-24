Костомаров заявил, что вскоре выйдет на лед на коньках

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что в ближайшем будущем появится на льду на коньках. Об этом спортсмен рассказал в разговоре с прессой.
«Уже пробовал стоять на коньках. Понимаю, что могу найти баланс за счет других мышц, кроме голеностопа. Скоро выйду на лед», — сказал Роман Костомаров журналисту «Матч ТВ». Фигурист уточнил, что пока не ставит сроков появления на льду.
В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, после которой начались серьезные осложнения, а именно некроз тканей. Олимпийский чемпион пережил ампутацию стоп, а также несколько операций на кистях рук.
Летом фигуристу установили протезы для бега, передает VSE42.Ru. Уже в октябре стало известно, что Костомаров впервые после операций сел за руль автомобиля, пишут «
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