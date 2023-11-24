Курганская полиция нашла угнанный КамАЗ в кювете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганской полиции обнаружили грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом в кювете на трассе Курган — Половинное. Его начали искать после сообщения об угоне. Нетрезвый сторож организации угнал грузовоз и попал на нем в ДТП, сообщает подробности сайт регионального УМВД.

«От работников одной из организаций поступило сообщение об угоне автомобиля „КамАЗ“ с прицепом <…> полицейскими установлено, что транспортным средством неправомерно завладел 30-летний местный житель, будучи сторожем данной организации», — рассказали в полиции. Нетрезвый угонщик решил поехать на грузовике в Курган, попал в аварию и убежал с места происшествия.

Мужчина был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения чужим транспортным средством. Также угонщику грозит административная ответственность за отказ пройти медосвидетельствование.

Ранее URA.RU сообщало водитель из Юргамыша поймал угонщика своего автомобиля. Владелец машины заметил угонщика, когда тот решил поставить машину после поездки по своим нуждам.