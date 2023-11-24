Полпред Якушев спел «Катюшу» с московскими студентами. Видео

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Якушев. Экскурсия на Свердловском стенде. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев рассказал студентам про Урал Фото:

Уральский полпред президента РФ Владимир Якушев настолько хотел завлечь московских студентов на Урал, что во время экскурсии на выставке «Россия» на ВДНХ спел с ними. Свидетелем экспромта стал корреспондент URA.RU.

Экскурсию Якушев провел для учащихся МГТУ, большинство из которых не были в УрФО, — в рамках совместного проекта с обществом «Знание». Первым делом полпред рассказал о Челябинской и Свердловской областях. Официальная презентация последней намечена на 25 ноября — это объясняет присутствие замгубернатора Дмитрия Ионина, невольного свидетеля экскурсии, который, имея поручение шефа Евгения Куйвашева подготовить самый крутой стенд, последний месяц буквально живет в выставочнике.

На курганском стенде Якушева привлекли музыкальные инструменты. И он предложил студентам вместе что-нибудь исполнить — например, «Катюшу». Затем один из студентов взял в руки гармонь, увлеченному полпреду предложили исполнить частушки, но в этот раз он воздержался — просто слушал. А в конце сказал: «Мы показали себя командой. Если президент нам поставит задачу, мы точно так же с вами быстро объединимся, а ансамбль, да?» — красиво подвел Якушев. Молодежь согласилась.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября. Здесь представлены все субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации, федеральные структуры, общественные организации. В частности, стенды областей УрФО.

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Уральский полпред президента РФ Владимир Якушев настолько хотел завлечь московских студентов на Урал, что во время экскурсии на выставке «Россия» на ВДНХ спел с ними. Свидетелем экспромта стал корреспондент URA.RU. Экскурсию Якушев провел для учащихся МГТУ, большинство из которых не были в УрФО, — в рамках совместного проекта с обществом «Знание». Первым делом полпред рассказал о Челябинской и Свердловской областях. Официальная презентация последней намечена на 25 ноября — это объясняет присутствие замгубернатора Дмитрия Ионина, невольного свидетеля экскурсии, который, имея поручение шефа Евгения Куйвашева подготовить самый крутой стенд, последний месяц буквально живет в выставочнике. На курганском стенде Якушева привлекли музыкальные инструменты. И он предложил студентам вместе что-нибудь исполнить — например, «Катюшу». Затем один из студентов взял в руки гармонь, увлеченному полпреду предложили исполнить частушки, но в этот раз он воздержался — просто слушал. А в конце сказал: «Мы показали себя командой. Если президент нам поставит задачу, мы точно так же с вами быстро объединимся, а ансамбль, да?» — красиво подвел Якушев. Молодежь согласилась. Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября. Здесь представлены все субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации, федеральные структуры, общественные организации. В частности, стенды областей УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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