Самый дорогостоящий курганский психолог переехал в другой город

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
Из Кургана уехал психолог Леонид Фаерберг Фото:

Психолог Леонид Фаерберг завершил работу в Кургане и переехал в другой город. Об этом он рассказал в своем telegram-канале во время прямого эфира для подписчиков.

«Я закончил практику в Кургане. Больше в Кургане я не буду никогда. Я из Кургана уехал. Может быть когда-нибудь я поподробней расскажу почему. Будем считать, что я пошел на поиски лучшей жизни, потому что в Кургане я применения себе, реализации себя, как специалиста не вижу», — сказал Фаерберг.

Психолог также признался, что переживает сложный период в жизни. «Я бы и жил в этом обществе, и работал, но вдруг оказалось, что я отношусь не к той категории граждан, которая приемлема на территории. Я испытываю сейчас колоссальные нагрузки», — отметил он. Новый город проживания он не уточнил.

Леонид Фаерберг клинический психолог с 25-летней практикой. По данным источников URA.RU, стоимость одной консультации у психолога начиналась от 15-18 тысяч рублей (у других специалистов консультации могут стоить около 1 тысячи рублей). Помимо частной практики он несколько лет проводил бесплатные лекции в женской консультации Кургана для беременных женщин, направленные на подготовку будущих мам к появлению ребенка. В 2022 году цикл лекций Фаерберга, который планировался на территории музея города Кургана, был запрещен. По мнению психолога, запрет исходил от руководства города.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Психолог Леонид Фаерберг завершил работу в Кургане и переехал в другой город. Об этом он рассказал в своем telegram-канале во время прямого эфира для подписчиков. «Я закончил практику в Кургане. Больше в Кургане я не буду никогда. Я из Кургана уехал. Может быть когда-нибудь я поподробней расскажу почему. Будем считать, что я пошел на поиски лучшей жизни, потому что в Кургане я применения себе, реализации себя, как специалиста не вижу», — сказал Фаерберг. Психолог также признался, что переживает сложный период в жизни. «Я бы и жил в этом обществе, и работал, но вдруг оказалось, что я отношусь не к той категории граждан, которая приемлема на территории. Я испытываю сейчас колоссальные нагрузки», — отметил он. Новый город проживания он не уточнил. Леонид Фаерберг клинический психолог с 25-летней практикой. По данным источников URA.RU, стоимость одной консультации у психолога начиналась от 15-18 тысяч рублей (у других специалистов консультации могут стоить около 1 тысячи рублей). Помимо частной практики он несколько лет проводил бесплатные лекции в женской консультации Кургана для беременных женщин, направленные на подготовку будущих мам к появлению ребенка. В 2022 году цикл лекций Фаерберга, который планировался на территории музея города Кургана, был запрещен. По мнению психолога, запрет исходил от руководства города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...