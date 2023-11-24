Самый дорогостоящий курганский психолог переехал в другой город

Из Кургана уехал психолог Леонид Фаерберг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Психолог Леонид Фаерберг завершил работу в Кургане и переехал в другой город. Об этом он рассказал в своем telegram-канале во время прямого эфира для подписчиков.

«Я закончил практику в Кургане. Больше в Кургане я не буду никогда. Я из Кургана уехал. Может быть когда-нибудь я поподробней расскажу почему. Будем считать, что я пошел на поиски лучшей жизни, потому что в Кургане я применения себе, реализации себя, как специалиста не вижу», — сказал Фаерберг.

Психолог также признался, что переживает сложный период в жизни. «Я бы и жил в этом обществе, и работал, но вдруг оказалось, что я отношусь не к той категории граждан, которая приемлема на территории. Я испытываю сейчас колоссальные нагрузки», — отметил он. Новый город проживания он не уточнил.

Леонид Фаерберг клинический психолог с 25-летней практикой. По данным источников URA.RU, стоимость одной консультации у психолога начиналась от 15-18 тысяч рублей (у других специалистов консультации могут стоить около 1 тысячи рублей). Помимо частной практики он несколько лет проводил бесплатные лекции в женской консультации Кургана для беременных женщин, направленные на подготовку будущих мам к появлению ребенка. В 2022 году цикл лекций Фаерберга, который планировался на территории музея города Кургана, был запрещен. По мнению психолога, запрет исходил от руководства города.