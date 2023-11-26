Пермячка проверила можно ли заработать 10 тысяч за день работы в такси

Один день работы таксистом в Перми приносит от 1200 рублей

27 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Девушка устроилась в такси на два дня, чтобы попробовать себя в новой профессии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский психолог Ксения Шардина решила проверить, сколько можно заработать за один день в такси. Девушка устроилась на работу в агрегатор «Яндекс. Go» на своем автомобиле Volkswagen Touareg. За семь часов работы она получила на руки 1,2 тысячи рублей. О своем опыте URA.RU рассказала Ксения Шардина. «Решила проверить гипотезу, что в такси можно легко заработать 10 тысяч рублей за день. В общей сложности я работала семь часов, проехала 130 километров и заработала 5,9 тысячи рублей. Из них 20% забрал себе „Яндекс“. Еще 4% заплатила налог на доход как самозанятая. Из остатка вычитаем расход на бензин, незамерзайку, мойку машины и остается около 1,2 тысячи рублей», — рассказала пермячка корреспонденту агентства. Девушка отметила, что расход бензина зависит от автомобиля и может быть намного меньше. Также многое зависит от года выпуска автомобиля. На новых седанах можно работать на тарифе «Бизнес» и повысить свой заработок. Пермячка добавила, что работала два дня. Один час в первый день, и получила четыре заказа. Во второй день ездила шесть часов, и выполнила 17 заказов. Собеседница агентства отметила, что доход таксистов очень мал. Для сравнения — за час сеанса психотерапии она получает три тысячи рублей. «В целом опыт работы таксистом очень классный. Но я не понимаю, как на эти деньги можно жить. К тому же шесть часов за рулем — это тяжело. Хочется есть, пить, сходить в туалет, а сделать это нельзя. Мышцы начинают болеть и затекать. Под конец дня чувствовала себя разбитой и вымотанной. А когда видишь, что тебе приходит всего 150 рублей за заказ, пропадает желание работать дальше», — рассказала Ксения Шардина. Ранее URA.RU рассказало, что пермские таксисты недовольны своим заработком. Они требуют поднять цены за свои услуги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский психолог Ксения Шардина решила проверить, сколько можно заработать за один день в такси. Девушка устроилась на работу в агрегатор «Яндекс. Go» на своем автомобиле Volkswagen Touareg. За семь часов работы она получила на руки 1,2 тысячи рублей. О своем опыте URA.RU рассказала Ксения Шардина. «Решила проверить гипотезу, что в такси можно легко заработать 10 тысяч рублей за день. В общей сложности я работала семь часов, проехала 130 километров и заработала 5,9 тысячи рублей. Из них 20% забрал себе „Яндекс“. Еще 4% заплатила налог на доход как самозанятая. Из остатка вычитаем расход на бензин, незамерзайку, мойку машины и остается около 1,2 тысячи рублей», — рассказала пермячка корреспонденту агентства. Девушка отметила, что расход бензина зависит от автомобиля и может быть намного меньше. Также многое зависит от года выпуска автомобиля. На новых седанах можно работать на тарифе «Бизнес» и повысить свой заработок. Пермячка добавила, что работала два дня. Один час в первый день, и получила четыре заказа. Во второй день ездила шесть часов, и выполнила 17 заказов. Собеседница агентства отметила, что доход таксистов очень мал. Для сравнения — за час сеанса психотерапии она получает три тысячи рублей. «В целом опыт работы таксистом очень классный. Но я не понимаю, как на эти деньги можно жить. К тому же шесть часов за рулем — это тяжело. Хочется есть, пить, сходить в туалет, а сделать это нельзя. Мышцы начинают болеть и затекать. Под конец дня чувствовала себя разбитой и вымотанной. А когда видишь, что тебе приходит всего 150 рублей за заказ, пропадает желание работать дальше», — рассказала Ксения Шардина. Ранее URA.RU рассказало, что пермские таксисты недовольны своим заработком. Они требуют поднять цены за свои услуги.