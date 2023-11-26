Пермячка проверила можно ли заработать 10 тысяч за день работы в такси

Пермский психолог Ксения Шардина решила проверить, сколько можно заработать за один день в такси. Девушка устроилась на работу в агрегатор «Яндекс. Go» на своем автомобиле Volkswagen Touareg. За семь часов работы она получила на руки 1,2 тысячи рублей. О своем опыте URA.RU рассказала Ксения Шардина.
«Решила проверить гипотезу, что в такси можно легко заработать 10 тысяч рублей за день. В общей сложности я работала семь часов, проехала 130 километров и заработала 5,9 тысячи рублей. Из них 20% забрал себе „Яндекс“. Еще 4% заплатила налог на доход как самозанятая. Из остатка вычитаем расход на бензин, незамерзайку, мойку машины и остается около 1,2 тысячи рублей», — рассказала пермячка корреспонденту агентства.
Девушка отметила, что расход бензина зависит от автомобиля и может быть намного меньше. Также многое зависит от года выпуска автомобиля. На новых седанах можно работать на тарифе «Бизнес» и повысить свой заработок. Пермячка добавила, что работала два дня. Один час в первый день, и получила четыре заказа. Во второй день ездила шесть часов, и выполнила 17 заказов.
Собеседница агентства отметила, что доход таксистов очень мал. Для сравнения — за час сеанса психотерапии она получает три тысячи рублей. «В целом опыт работы таксистом очень классный. Но я не понимаю, как на эти деньги можно жить. К тому же шесть часов за рулем — это тяжело. Хочется есть, пить, сходить в туалет, а сделать это нельзя. Мышцы начинают болеть и затекать. Под конец дня чувствовала себя разбитой и вымотанной. А когда видишь, что тебе приходит всего 150 рублей за заказ, пропадает желание работать дальше», — рассказала Ксения Шардина.
Ранее URA.RU рассказало, что пермские таксисты недовольны своим заработком. Они требуют поднять цены за свои услуги.
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