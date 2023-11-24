В Тюменской области изменились цены на бензин

В Тюменской области подешевел бензин АИ-95

24 ноября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

АИ-95 в Тюменской области подешевел до 52 рублей 50 копеек за литр Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минимальная стоимость бензина марки АИ-95 на АЗС Тюменской области снизилась до 52,50 рублей за литр. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. При этом, 16 ноября литр АИ-95 на территории региона стоил 54,14 рублей. «АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 52 рубля, 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса «Benzin Price». По данным на 24 ноября 2023 года, минимальная стоимость литра бензина марки АИ-92 на территории Тюменской области составляет 48,30 рублей. Пропан для заправки автомобилей стоит 23,30 рубля за литр.

Минимальная стоимость бензина марки АИ-95 на АЗС Тюменской области снизилась до 52,50 рублей за литр. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. При этом, 16 ноября литр АИ-95 на территории региона стоил 54,14 рублей. «АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 52 рубля, 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса «Benzin Price». По данным на 24 ноября 2023 года, минимальная стоимость литра бензина марки АИ-92 на территории Тюменской области составляет 48,30 рублей. Пропан для заправки автомобилей стоит 23,30 рубля за литр.