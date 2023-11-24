В Тюменской области изменились цены на бензин

В Тюменской области подешевел бензин АИ-95
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АИ-95 в Тюменской области подешевел до 52 рублей 50 копеек за литр Фото:

Минимальная стоимость бензина марки АИ-95 на АЗС Тюменской области снизилась до 52,50 рублей за литр. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. При этом, 16 ноября литр АИ-95 на территории региона стоил 54,14 рублей.

«АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 52 рубля, 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса «Benzin Price».

По данным на 24 ноября 2023 года, минимальная стоимость литра бензина марки АИ-92 на территории Тюменской области составляет 48,30 рублей. Пропан для заправки автомобилей стоит 23,30 рубля за литр.

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Минимальная стоимость бензина марки АИ-95 на АЗС Тюменской области снизилась до 52,50 рублей за литр. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. При этом, 16 ноября литр АИ-95 на территории региона стоил 54,14 рублей. «АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 52 рубля, 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса «Benzin Price». По данным на 24 ноября 2023 года, минимальная стоимость литра бензина марки АИ-92 на территории Тюменской области составляет 48,30 рублей. Пропан для заправки автомобилей стоит 23,30 рубля за литр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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