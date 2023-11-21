21 ноября 2023

Полиция Сургута депортировала почти 500 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
Нарушения пребывания в стране выявляются в ходе постоянных рейдов Фото:

Полиция Сургута депортировала из страны более 400 мигрантов в 2023 году. Об этом URA.RU сообщил источники из силовых структур города.

«Полиция составила на мигрантов больше 400 протоколов о выдворении. Все они находились в городе незаконно. Более 230 приезжих были уже выдворены. По остальным вопрос еще решается в суде, но это лишь процессуальный вопрос. Скоро они также отправятся к себе на родину. Также отмечен рост количества преступлений, совершенных мигрантами. За не полный год уже более 100 преступлении, и это уже больше, чем за весь прошлый год», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по Сургуту. Там подтвердили информацию о росте преступлений, совершенных приезжими, и о количестве выдворений. «В этом году на учет в Сургуте встали 58 тысяч приезжих. Полицией города на постоянной основе проводятся мероприятия по профилактике нарушений в сфере миграционного законодательства. Более 400 человек были привлечены к ответственности и будут выдворены из страны», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сотрудники полиции поймали банду, организовавшую незаконную миграцию. Предварительно установлено, что с января 2021 года по октябрь 2023 года семь жителей Сургута обеспечивали незаконное пребывание и трудоустройство мигрантов на территории Югры на основании заведомо поддельных документов.

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Полиция Сургута депортировала из страны более 400 мигрантов в 2023 году. Об этом URA.RU сообщил источники из силовых структур города. «Полиция составила на мигрантов больше 400 протоколов о выдворении. Все они находились в городе незаконно. Более 230 приезжих были уже выдворены. По остальным вопрос еще решается в суде, но это лишь процессуальный вопрос. Скоро они также отправятся к себе на родину. Также отмечен рост количества преступлений, совершенных мигрантами. За не полный год уже более 100 преступлении, и это уже больше, чем за весь прошлый год», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по Сургуту. Там подтвердили информацию о росте преступлений, совершенных приезжими, и о количестве выдворений. «В этом году на учет в Сургуте встали 58 тысяч приезжих. Полицией города на постоянной основе проводятся мероприятия по профилактике нарушений в сфере миграционного законодательства. Более 400 человек были привлечены к ответственности и будут выдворены из страны», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сотрудники полиции поймали банду, организовавшую незаконную миграцию. Предварительно установлено, что с января 2021 года по октябрь 2023 года семь жителей Сургута обеспечивали незаконное пребывание и трудоустройство мигрантов на территории Югры на основании заведомо поддельных документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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