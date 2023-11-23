Жители ХМАО массово перепродают квартиры, купленные в Тюмени

23 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Югорчане покупают тюменскую недвижимость ради перепродажи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стала популярна покупка квартир в Тюмени ради заработка. Югорчане скупают тюменскую недвижимость, чтобы перепродавать или сдавать ее в аренду. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи». «Традиционно интерес к покупке недвижимости в Тюмени среди жителей ХМАО сохраняется на высоком уровне, причем одни приобретают для собственного переезда или для обучения детей в высших учебных заведениях. Но есть и те, кто занимается инвестициями, покупая с целью сдачи в аренду или последующей перепродажи», — рассказал журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов. Около 35% заявок на покупку недвижимости в других городах от жителей ХМАО приходится именно на Тюмень. Город не уступает даже Москве, которая идет следом по популярности. «При этом относительно аналогичного периода прошлого года доля таких покупателей выросла на 1,1%», — добавляет Иванов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО скупают частные дома из-за дорогих квартир. Югорчане переключаются на загородную недвижимость на фоне высоких ставок по ипотеке в многоквартирных домах.

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стала популярна покупка квартир в Тюмени ради заработка. Югорчане скупают тюменскую недвижимость, чтобы перепродавать или сдавать ее в аренду. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи». «Традиционно интерес к покупке недвижимости в Тюмени среди жителей ХМАО сохраняется на высоком уровне, причем одни приобретают для собственного переезда или для обучения детей в высших учебных заведениях. Но есть и те, кто занимается инвестициями, покупая с целью сдачи в аренду или последующей перепродажи», — рассказал журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов. Около 35% заявок на покупку недвижимости в других городах от жителей ХМАО приходится именно на Тюмень. Город не уступает даже Москве, которая идет следом по популярности. «При этом относительно аналогичного периода прошлого года доля таких покупателей выросла на 1,1%», — добавляет Иванов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО скупают частные дома из-за дорогих квартир. Югорчане переключаются на загородную недвижимость на фоне высоких ставок по ипотеке в многоквартирных домах.