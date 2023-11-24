По соглашению с боевиками ХАМАС, израильская сторона освободила 39 палестинских заключенных. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«Израиль освободил 39 палестинских заключенных, <…> в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС», — сообщает источник РИА Новости. Среди заложников 24 женщины.
Израиль и ХАМАС 24 ноября договорились о четырехдневном перемирии для обмена десятками заложников. За время перемирия израильская сторона намерена отдать 150 заключенных, а палестинцы — 50. Служба безопасности Тель-Авива получила список из 39 палестинских заключенных, осужденных за терроризм. Вечером 24 ноября ХАМАС передал 13 израильских пленных.
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