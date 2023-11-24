В мире Европа Израиль освободил 39 палестинских заключенных 24 ноября 2023 в 23:23 Размер текста - 17 + Обмен произошел в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа По соглашению с боевиками ХАМАС, израильская сторона освободила 39 палестинских заключенных. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Израиль освободил 39 палестинских заключенных, <…> в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС», — сообщает источник РИА Новости. Среди заложников 24 женщины. Израиль и ХАМАС 24 ноября договорились о четырехдневном перемирии для обмена десятками заложников. За время перемирия израильская сторона намерена отдать 150 заключенных, а палестинцы — 50. Служба безопасности Тель-Авива получила список из 39 палестинских заключенных, осужденных за терроризм. Вечером 24 ноября ХАМАС передал 13 израильских пленных. По соглашению с боевиками ХАМАС, израильская сторона освободила 39 палестинских заключенных. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Израиль освободил 39 палестинских заключенных, <…> в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС», — сообщает источник РИА Новости. Среди заложников 24 женщины. Израиль и ХАМАС 24 ноября договорились о четырехдневном перемирии для обмена десятками заложников. За время перемирия израильская сторона намерена отдать 150 заключенных, а палестинцы — 50. Служба безопасности Тель-Авива получила список из 39 палестинских заключенных, осужденных за терроризм. Вечером 24 ноября ХАМАС передал 13 израильских пленных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям