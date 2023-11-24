Израиль освободил 39 палестинских заключенных

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Обмен произошел в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

По соглашению с боевиками ХАМАС, израильская сторона освободила 39 палестинских заключенных. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Израиль освободил 39 палестинских заключенных, <…> в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС», — сообщает источник РИА Новости. Среди заложников 24 женщины.

Израиль и ХАМАС 24 ноября договорились о четырехдневном перемирии для обмена десятками заложников. За время перемирия израильская сторона намерена отдать 150 заключенных, а палестинцы — 50. Служба безопасности Тель-Авива получила список из 39 палестинских заключенных, осужденных за терроризм. Вечером 24 ноября ХАМАС передал 13 израильских пленных.

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По соглашению с боевиками ХАМАС, израильская сторона освободила 39 палестинских заключенных. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Израиль освободил 39 палестинских заключенных, <…> в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС», — сообщает источник РИА Новости. Среди заложников 24 женщины. Израиль и ХАМАС 24 ноября договорились о четырехдневном перемирии для обмена десятками заложников. За время перемирия израильская сторона намерена отдать 150 заключенных, а палестинцы — 50. Служба безопасности Тель-Авива получила список из 39 палестинских заключенных, осужденных за терроризм. Вечером 24 ноября ХАМАС передал 13 израильских пленных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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