На Украине исключили выборы в 2024 году

Депутат Арахамия: никаких выборов на Украине в 2024 году не будет

24 ноября 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Давид Арахамия исключает проведение президентских выборов на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Выборов на Украине в 2024 году не будет на всех уровнях власти — ни президентских, ни парламентских. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Ни президентских, ни парламентских выборов на Украине в 2024 году проводиться не будет. Никто нас к этому не принуждает», — заявил Давид Арахамия в интервью изданию «СТРАНА.ua». Украинский политик также высказал мнение, что за выборы выступают лишь одиночные политики. Он отметил, что это те лица, которые агитируют за переговоры с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сейчас не время для выборов. По его словам, в данный период безответственно вбрасывать в общество тематику выборов, сообщал телеканал RT.

Выборов на Украине в 2024 году не будет на всех уровнях власти — ни президентских, ни парламентских. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Ни президентских, ни парламентских выборов на Украине в 2024 году проводиться не будет. Никто нас к этому не принуждает», — заявил Давид Арахамия в интервью изданию «СТРАНА.ua». Украинский политик также высказал мнение, что за выборы выступают лишь одиночные политики. Он отметил, что это те лица, которые агитируют за переговоры с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сейчас не время для выборов. По его словам, в данный период безответственно вбрасывать в общество тематику выборов, сообщал телеканал RT.