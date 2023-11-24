На Украине исключили выборы в 2024 году

Выборов на Украине в 2024 году не будет на всех уровнях власти — ни президентских, ни парламентских. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Ни президентских, ни парламентских выборов на Украине в 2024 году проводиться не будет. Никто нас к этому не принуждает», — заявил Давид Арахамия в интервью изданию «СТРАНА.ua».
Украинский политик также высказал мнение, что за выборы выступают лишь одиночные политики. Он отметил, что это те лица, которые агитируют за переговоры с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сейчас не время для выборов. По его словам, в данный период безответственно вбрасывать в общество тематику выборов, сообщал телеканал RT.
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