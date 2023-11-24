Полицейские грозят арестом курганским водителям за езду зимой на летних шинах

Госавтоинспекция предупреждает курганских водителей об ужесточении с первого декабря наказаний за езду зимой на летних шинах. Злостных нарушителей могут арестовать. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД России по Курганской области.
«С 1 декабря сотрудники Госавтоинспекции будут проверять наличие на автомобилях зимних шин. Водитель может получить от инспектора требование заменить летние шины на зимние в определенный срок, а повторное нарушение может привести к аресту на 15 суток», — указано в сообщении представителей ведомства.
По данным ГИБДД, полицейские будут проводить рейды, чтобы искать тех, кто зимой ездит на летних покрышках. Определять сезон и погодные условия эксплуатации шин они смогут визуально, поскольку на колесах есть маркировка.
Если человек не поменял летнюю резину на зимнюю, то он получит штраф в размере 500 рублей. При этом, его можно оплатить со скидкой в 50%. Штрафы будут выписываться с началом первого зимнего месяца.
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