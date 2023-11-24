Власти ХМАО рассказали об IT-проекте, за который их похвалил Путин

Путин отметил ХМАО за IT-проект «Лесной контроль Югры»

Владимир Путин выразил надежду на увеличение списка продвинутых регионов в сфере ИИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Департамент информтехнологий ХМАО совместно с Югорским НИИ информационных технологий и окружным природнадзором создали проект «Лесной контроль Югры». Власти округа сообщили, что благодаря его реализации, Югра вошла в список регионов, получивших похвалу президента РФ Владимира Путина за прорыв в IT-сфере.

«Глава государства поздравил лауреатов премии „Лидеры искусственного интеллекта“, которые предлагают прорывные решения в сфере искусственного интеллекта. Речь идет о проекте „Лесной контроль Югры“. Его авторы — депинформтехнологий Югры совместно с Югорским НИИ информационных технологий и природнадзором Югры», — сообщается в telegram-канале правительства ХМАО.

Реализация проекта позволила повысить эффективность космического мониторинга территории округа и снизить риски нанесения ущерба окружающей среде. Благодаря этому сохраняются природные ресурсы, которыми могут пользоваться жители округа.

Вместе с ХМАО в список регионов с прорывными достижениями в сфере искусственного интеллекта вошли Татарстан, Башкирия, Сахалин и Липецкая область. Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» назвал это направление новой стратегией развития человечества и выразил надежду на увеличение списка продвинутых регионов в сфере ИИ.