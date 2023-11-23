23 ноября 2023

Путин отметил ХМАО в числе субъектов РФ, осуществивших IT-прорыв

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Президент отметил Югру в пятерке регионов-передовиков, развивающих ИИ Фото:

Президент России Владимир Путин отметил ХМАО в числе регионов, осуществивших прорыв в разработке искусственного интеллекта. На пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», глава государства назвал это новой стратегией развития человечества. Трансляцию заседания ведет сообщество «Sputnik на русском» в соцсети «Вконтакте».

«Мало пока регионов, которые так энергично вкладываются в развитие использования возможности искусственного интеллекта», — заявил президент РФ на пленарном заседании конференции, посвященной ИИ. В список продвинутых IT-cубъектов, кроме Югры, вошли Татарстан, Башкирия, Сахалин и Липецкая область.

По словам президента, эксперты называют произошедшее за год процессы разработки генеративного ИИ революцией и технологическим сдвигом. «Широкое использование таких технологий уже стало повседневной реальностью», — отметил Путин.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Комарова допустила возможность замены чиновников нейросетью, а IT-блок правительства Югры уже разработал для главы субъекта на основе генеративных моделей обучения электронного ассистента «Вику». Она помогает контролировать бюджет и вызывать провинившихся вице-губернаторов на ковер.

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Президент России Владимир Путин отметил ХМАО в числе регионов, осуществивших прорыв в разработке искусственного интеллекта. На пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», глава государства назвал это новой стратегией развития человечества. Трансляцию заседания ведет сообщество «Sputnik на русском» в соцсети «Вконтакте». «Мало пока регионов, которые так энергично вкладываются в развитие использования возможности искусственного интеллекта», — заявил президент РФ на пленарном заседании конференции, посвященной ИИ. В список продвинутых IT-cубъектов, кроме Югры, вошли Татарстан, Башкирия, Сахалин и Липецкая область. По словам президента, эксперты называют произошедшее за год процессы разработки генеративного ИИ революцией и технологическим сдвигом. «Широкое использование таких технологий уже стало повседневной реальностью», — отметил Путин. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Комарова допустила возможность замены чиновников нейросетью, а IT-блок правительства Югры уже разработал для главы субъекта на основе генеративных моделей обучения электронного ассистента «Вику». Она помогает контролировать бюджет и вызывать провинившихся вице-губернаторов на ковер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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