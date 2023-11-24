24 ноября 2023

Заводам Украины грозит остановка из-за польской блокады

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, колючая проволока, граница, украина, столб, забор, всу, stock
Заводы рискуют остановить производство из-за блокировки границы Польши и Украины Фото:

Заводы по производству труб на Украине могут скоро остановиться из-за блокады пропускных пунктов на украинско-полькой границе. Об этом сообщило объединение горно-металлургического комплекса страны «Укртрубопром».

«Блокада украинско-польской границы привела к тому, что много фур с трубами стоят в заторе, сорваны все сроки доставки. Существует угроза, что почти всем трубным заводам, расположенным в прифронтовых регионах, придется уже с середины декабря останавливать производственные мощности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Укртрубопром».

Польские перевозчики блокируют поставки на Украину оборудования. На границе стоят тысячи грузовых автомобилей с топливом, дронами, тепловизорами и медицинскими товарами. Границу также не могут преодолеть комплектующие для детекторов БПЛА, передает RT, ссылаясь на украинские СМИ.

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Заводы по производству труб на Украине могут скоро остановиться из-за блокады пропускных пунктов на украинско-полькой границе. Об этом сообщило объединение горно-металлургического комплекса страны «Укртрубопром». «Блокада украинско-польской границы привела к тому, что много фур с трубами стоят в заторе, сорваны все сроки доставки. Существует угроза, что почти всем трубным заводам, расположенным в прифронтовых регионах, придется уже с середины декабря останавливать производственные мощности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Укртрубопром». Польские перевозчики блокируют поставки на Украину оборудования. На границе стоят тысячи грузовых автомобилей с топливом, дронами, тепловизорами и медицинскими товарами. Границу также не могут преодолеть комплектующие для детекторов БПЛА, передает RT, ссылаясь на украинские СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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