Заводам Украины грозит остановка из-за польской блокады

25 ноября 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

Заводы рискуют остановить производство из-за блокировки границы Польши и Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Заводы по производству труб на Украине могут скоро остановиться из-за блокады пропускных пунктов на украинско-полькой границе. Об этом сообщило объединение горно-металлургического комплекса страны «Укртрубопром». «Блокада украинско-польской границы привела к тому, что много фур с трубами стоят в заторе, сорваны все сроки доставки. Существует угроза, что почти всем трубным заводам, расположенным в прифронтовых регионах, придется уже с середины декабря останавливать производственные мощности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Укртрубопром». Польские перевозчики блокируют поставки на Украину оборудования. На границе стоят тысячи грузовых автомобилей с топливом, дронами, тепловизорами и медицинскими товарами. Границу также не могут преодолеть комплектующие для детекторов БПЛА, передает RT, ссылаясь на украинские СМИ.

Заводы по производству труб на Украине могут скоро остановиться из-за блокады пропускных пунктов на украинско-полькой границе. Об этом сообщило объединение горно-металлургического комплекса страны «Укртрубопром». «Блокада украинско-польской границы привела к тому, что много фур с трубами стоят в заторе, сорваны все сроки доставки. Существует угроза, что почти всем трубным заводам, расположенным в прифронтовых регионах, придется уже с середины декабря останавливать производственные мощности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Укртрубопром». Польские перевозчики блокируют поставки на Украину оборудования. На границе стоят тысячи грузовых автомобилей с топливом, дронами, тепловизорами и медицинскими товарами. Границу также не могут преодолеть комплектующие для детекторов БПЛА, передает RT, ссылаясь на украинские СМИ.