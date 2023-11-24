24 ноября 2023

В Китае начали проводить испытания местного аналога Starlink

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Китай формирует на орбите спутниковую группировку Фото:

В Китае с космодрома Сичан 23 ноября была запущена ракета с космическими спутниками для испытания Guowang — местного аналога Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Китай запустил ракету Long March 2D с разгонным блоком Yuanzheng 3 и неназванным числом космических аппаратов. Они предназначены для испытания возможностей спутникового интернета», — говорится в материале.

По данным издания, власти Китая дали информацию об успешном пуске ракеты со спутниками, только после того, как она была выведена на орбиту. В стране проверяются возможности спутниковой группировки Guowang.

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В Китае с космодрома Сичан 23 ноября была запущена ракета с космическими спутниками для испытания Guowang — местного аналога Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews. «Китай запустил ракету Long March 2D с разгонным блоком Yuanzheng 3 и неназванным числом космических аппаратов. Они предназначены для испытания возможностей спутникового интернета», — говорится в материале. По данным издания, власти Китая дали информацию об успешном пуске ракеты со спутниками, только после того, как она была выведена на орбиту. В стране проверяются возможности спутниковой группировки Guowang.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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