В Китае начали проводить испытания местного аналога Starlink

25 ноября 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Китай формирует на орбите спутниковую группировку Фото: Пресс-служба Роскосмоса В Китае с космодрома Сичан 23 ноября была запущена ракета с космическими спутниками для испытания Guowang — местного аналога Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews. «Китай запустил ракету Long March 2D с разгонным блоком Yuanzheng 3 и неназванным числом космических аппаратов. Они предназначены для испытания возможностей спутникового интернета», — говорится в материале. По данным издания, власти Китая дали информацию об успешном пуске ракеты со спутниками, только после того, как она была выведена на орбиту. В стране проверяются возможности спутниковой группировки Guowang.

В Китае с космодрома Сичан 23 ноября была запущена ракета с космическими спутниками для испытания Guowang — местного аналога Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews. «Китай запустил ракету Long March 2D с разгонным блоком Yuanzheng 3 и неназванным числом космических аппаратов. Они предназначены для испытания возможностей спутникового интернета», — говорится в материале. По данным издания, власти Китая дали информацию об успешном пуске ракеты со спутниками, только после того, как она была выведена на орбиту. В стране проверяются возможности спутниковой группировки Guowang.