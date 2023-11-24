В Китае начали проводить испытания местного аналога Starlink

Китай формирует на орбите спутниковую группировку
В Китае с космодрома Сичан 23 ноября была запущена ракета с космическими спутниками для испытания Guowang — местного аналога Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.
«Китай запустил ракету Long March 2D с разгонным блоком Yuanzheng 3 и неназванным числом космических аппаратов. Они предназначены для испытания возможностей спутникового интернета», —
По данным издания, власти Китая дали информацию об успешном пуске ракеты со спутниками, только после того, как она была выведена на орбиту. В стране проверяются возможности спутниковой группировки Guowang.
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