В Раде предложили провести референдум по переговорам с РФ

Арахамия: соглашения по конфликту на Украине должны пройти через референдум

25 ноября 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Мирные переговоры должны быть утверждены на референдуме, считает Давид Арахамия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине необходимо вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — передает слова Давида Арахамии РИА Новости. Арахамия заявлял, что конфликт Украины и РФ мог завершиться еще весной 2022 года, когда проходили переговоры сторон в Стамбуле. Однако в это время бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал не подписывать никаких документов с Россией.

На Украине необходимо вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — передает слова Давида Арахамии РИА Новости. Арахамия заявлял, что конфликт Украины и РФ мог завершиться еще весной 2022 года, когда проходили переговоры сторон в Стамбуле. Однако в это время бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал не подписывать никаких документов с Россией.