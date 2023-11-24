В Раде предложили провести референдум по переговорам с РФ

На Украине необходимо вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — передает слова Давида Арахамии РИА Новости.
Арахамия заявлял, что конфликт Украины и РФ мог завершиться еще весной 2022 года, когда проходили переговоры сторон в Стамбуле. Однако в это время бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал не подписывать никаких документов с Россией.
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