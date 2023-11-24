24 ноября 2023

В Раде предложили провести референдум по переговорам с РФ

Арахамия: соглашения по конфликту на Украине должны пройти через референдум
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Давид Арахамия, stock
Мирные переговоры должны быть утверждены на референдуме, считает Давид Арахамия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине необходимо вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — передает слова Давида Арахамии РИА Новости.

Арахамия заявлял, что конфликт Украины и РФ мог завершиться еще весной 2022 года, когда проходили переговоры сторон в Стамбуле. Однако в это время бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал не подписывать никаких документов с Россией.

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На Украине необходимо вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — передает слова Давида Арахамии РИА Новости. Арахамия заявлял, что конфликт Украины и РФ мог завершиться еще весной 2022 года, когда проходили переговоры сторон в Стамбуле. Однако в это время бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал не подписывать никаких документов с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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