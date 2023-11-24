MWM: Россия нарастила невиданное производство ракет для комплексов «Искандер»

25 ноября 2023 в 05:47 Размер текста - 17 +

Ракет для комплексов «Искандер» достаточно для СВО и для поставок за рубеж Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Производство ракет для российских комплексов «Искандер» с начала СВО выросло в несколько раз. Американские журналисты считают, что Россия обладает огромным превосходством в производстве данного вооружения над странами Запада. «„Искандер-М“ относится к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией. После начала СВО производство ракет для комплекса выросло в несколько раз», — передает издание Military Watch Magazine . Невиданное в мировом масштабе производство ракет позволяет активно применять их не только в зоне СВО, но и поставлять за рубеж. Для противника боеприпасы для «Искандера» опасны тем, что их сложно перехватить из-за маневренности, а также они способны нести специальные проникающие боеголовки. В сентябре 2023 года Вооруженные силы России уничтожили эшелон бронетехники и две бригады ВСУ с помощью комплекса «Искандер». Позиции врага находились возле города Курахово в ДНР. Также эшелон с бронетехникой противника был уничтожен в Николаевской области.

Производство ракет для российских комплексов «Искандер» с начала СВО выросло в несколько раз. Американские журналисты считают, что Россия обладает огромным превосходством в производстве данного вооружения над странами Запада. «„Искандер-М“ относится к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией. После начала СВО производство ракет для комплекса выросло в несколько раз», — передает издание Military Watch Magazine. Невиданное в мировом масштабе производство ракет позволяет активно применять их не только в зоне СВО, но и поставлять за рубеж. Для противника боеприпасы для «Искандера» опасны тем, что их сложно перехватить из-за маневренности, а также они способны нести специальные проникающие боеголовки. В сентябре 2023 года Вооруженные силы России уничтожили эшелон бронетехники и две бригады ВСУ с помощью комплекса «Искандер». Позиции врага находились возле города Курахово в ДНР. Также эшелон с бронетехникой противника был уничтожен в Николаевской области.