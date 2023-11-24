24 ноября 2023

MWM: Россия нарастила невиданное производство ракет для комплексов «Искандер»

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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
Ракет для комплексов «Искандер» достаточно для СВО и для поставок за рубеж Фото:
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Производство ракет для российских комплексов «Искандер» с начала СВО выросло в несколько раз. Американские журналисты считают, что Россия обладает огромным превосходством в производстве данного вооружения над странами Запада.

«„Искандер-М“ относится к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией. После начала СВО производство ракет для комплекса выросло в несколько раз», — передает издание Military Watch Magazine.

Невиданное в мировом масштабе производство ракет позволяет активно применять их не только в зоне СВО, но и поставлять за рубеж. Для противника боеприпасы для «Искандера» опасны тем, что их сложно перехватить из-за маневренности, а также они способны нести специальные проникающие боеголовки.

В сентябре 2023 года Вооруженные силы России уничтожили эшелон бронетехники и две бригады ВСУ с помощью комплекса «Искандер». Позиции врага находились возле города Курахово в ДНР. Также эшелон с бронетехникой противника был уничтожен в Николаевской области.

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Производство ракет для российских комплексов «Искандер» с начала СВО выросло в несколько раз. Американские журналисты считают, что Россия обладает огромным превосходством в производстве данного вооружения над странами Запада. «„Искандер-М“ относится к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией. После начала СВО производство ракет для комплекса выросло в несколько раз», — передает издание Military Watch Magazine. Невиданное в мировом масштабе производство ракет позволяет активно применять их не только в зоне СВО, но и поставлять за рубеж. Для противника боеприпасы для «Искандера» опасны тем, что их сложно перехватить из-за маневренности, а также они способны нести специальные проникающие боеголовки. В сентябре 2023 года Вооруженные силы России уничтожили эшелон бронетехники и две бригады ВСУ с помощью комплекса «Искандер». Позиции врага находились возле города Курахово в ДНР. Также эшелон с бронетехникой противника был уничтожен в Николаевской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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