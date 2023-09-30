ВС РФ ударили «Искандером» по украинским бригадам и технике

Вооруженные силы России уничтожили эшелон бронетехники и две бригады Вооруженных силы Украины (ВСУ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Комплексом «Искандер» были уничтожены позиции ВСУ возле города Курахово в ДНР.
Также эшелон с бронетехникой противника был уничтожен в Николаевской области. «В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен», — добавили в Минобороны РФ.
Ранее системы ПВО России уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов, выпущенных из РСЗО «Ураган» со стороны Украины. Также ВС РФ ликвидировали три украинских оружейных склада в Херсонской области и в ДНР.
Вооруженные силы России уничтожили эшелон бронетехники и две бригады Вооруженных силы Украины (ВСУ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Комплексом «Искандер» были уничтожены позиции ВСУ возле города Курахово в ДНР. Также эшелон с бронетехникой противника был уничтожен в Николаевской области. «В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен», — добавили в Минобороны РФ. Ранее системы ПВО России уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов, выпущенных из РСЗО «Ураган» со стороны Украины. Также ВС РФ ликвидировали три украинских оружейных склада в Херсонской области и в ДНР.