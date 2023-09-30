30 сентября 2023

ВС РФ ударили «Искандером» по украинским бригадам и технике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
Российские военнослужащие уничтожили противника комплексом «Искандер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили эшелон бронетехники и две бригады Вооруженных силы Украины (ВСУ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Комплексом «Искандер» были уничтожены позиции ВСУ возле города Курахово в ДНР.

Также эшелон с бронетехникой противника был уничтожен в Николаевской области. «В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен», — добавили в Минобороны РФ.

Ранее системы ПВО России уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов, выпущенных из РСЗО «Ураган» со стороны Украины. Также ВС РФ ликвидировали три украинских оружейных склада в Херсонской области и в ДНР.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России уничтожили эшелон бронетехники и две бригады Вооруженных силы Украины (ВСУ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Комплексом «Искандер» были уничтожены позиции ВСУ возле города Курахово в ДНР. Также эшелон с бронетехникой противника был уничтожен в Николаевской области. «В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен», — добавили в Минобороны РФ. Ранее системы ПВО России уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов, выпущенных из РСЗО «Ураган» со стороны Украины. Также ВС РФ ликвидировали три украинских оружейных склада в Херсонской области и в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...