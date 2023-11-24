24 ноября 2023

На челябинском участке трассы М-5 водителям запретили движение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, дорога
Временный запрет на проезд продлится восемь часов, сообщили в УГИБДД Челябинской области Фото:

На трассе М5 от Башкирии до Миасса (Челябинская область) ввели ограничения из-за снегопада. Запрет на проезд вводится на восемь часов и затрагивает большую часть водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Челябинской области.

«На трассе М5 из-за снегопада с 25 ноября с 06:00 до 14:00 на участке км 1548 (граница Республики Башкортостан с Челябинской областью) по км 1779 (развязка на Миасс) вводится ограничение. Запрет на передвижение касается пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств и фур», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Ашинском районе из-за сильного снега машины на участке М5 оказались в пробках. Выпавший снег практически парализовал движение в сторону Челябинска.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М5 от Башкирии до Миасса (Челябинская область) ввели ограничения из-за снегопада. Запрет на проезд вводится на восемь часов и затрагивает большую часть водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Челябинской области. «На трассе М5 из-за снегопада с 25 ноября с 06:00 до 14:00 на участке км 1548 (граница Республики Башкортостан с Челябинской областью) по км 1779 (развязка на Миасс) вводится ограничение. Запрет на передвижение касается пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств и фур», — заявили в пресс-службе ведомства. В Ашинском районе из-за сильного снега машины на участке М5 оказались в пробках. Выпавший снег практически парализовал движение в сторону Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...