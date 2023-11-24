На челябинском участке трассы М-5 водителям запретили движение

25 ноября 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Временный запрет на проезд продлится восемь часов, сообщили в УГИБДД Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М5 от Башкирии до Миасса (Челябинская область) ввели ограничения из-за снегопада. Запрет на проезд вводится на восемь часов и затрагивает большую часть водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Челябинской области. «На трассе М5 из-за снегопада с 25 ноября с 06:00 до 14:00 на участке км 1548 (граница Республики Башкортостан с Челябинской областью) по км 1779 (развязка на Миасс) вводится ограничение. Запрет на передвижение касается пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств и фур», — заявили в пресс-службе ведомства. В Ашинском районе из-за сильного снега машины на участке М5 оказались в пробках. Выпавший снег практически парализовал движение в сторону Челябинска.

На трассе М5 от Башкирии до Миасса (Челябинская область) ввели ограничения из-за снегопада. Запрет на проезд вводится на восемь часов и затрагивает большую часть водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Челябинской области. «На трассе М5 из-за снегопада с 25 ноября с 06:00 до 14:00 на участке км 1548 (граница Республики Башкортостан с Челябинской областью) по км 1779 (развязка на Миасс) вводится ограничение. Запрет на передвижение касается пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств и фур», — заявили в пресс-службе ведомства. В Ашинском районе из-за сильного снега машины на участке М5 оказались в пробках. Выпавший снег практически парализовал движение в сторону Челябинска.