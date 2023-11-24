24 ноября 2023
23 ноября 2023

В ЯНАО взлетели цены на куриные яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, покупатель, продуктовые полки, яйца, магазин
Самые дорогие куриные яйца продаются в Салехарде Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе с начала года стоимость куриных яиц выросла на 41%. По данным аналитиков Росстата, на 20 ноября 2023 года их цена в среднем составляет 130,16 рубля за десяток, тогда как в январе 2023 года эта цифра была равна 91,87 рубля.

«В ЯНАО средняя стоимость десятка куриных яиц на 20 ноября 2023 года составляет 130,16 рубля. На 9 января 2023 года этот показатель равнялся 91,87 рубля. Рост стоимости составил 41%», — следует из статистики ведомства.

Самые дорогие куриные яйца покупают жители Салехарда. Там десяток стоит 154,81 рубля. Самые дешевые яйца продаются в Надыме — 104,41 рубля за десять штук.

В октябре 2023 года Росстат зафиксировал на Ямале рост цен на сахар. С начала года его стоимость вросла на 12,5%. Практически неизменными в регионе остались цены на хлеб и хлебобулочную продукцию.

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В Ямало-Ненецком автономном округе с начала года стоимость куриных яиц выросла на 41%. По данным аналитиков Росстата, на 20 ноября 2023 года их цена в среднем составляет 130,16 рубля за десяток, тогда как в январе 2023 года эта цифра была равна 91,87 рубля. «В ЯНАО средняя стоимость десятка куриных яиц на 20 ноября 2023 года составляет 130,16 рубля. На 9 января 2023 года этот показатель равнялся 91,87 рубля. Рост стоимости составил 41%», — следует из статистики ведомства. Самые дорогие куриные яйца покупают жители Салехарда. Там десяток стоит 154,81 рубля. Самые дешевые яйца продаются в Надыме — 104,41 рубля за десять штук. В октябре 2023 года Росстат зафиксировал на Ямале рост цен на сахар. С начала года его стоимость вросла на 12,5%. Практически неизменными в регионе остались цены на хлеб и хлебобулочную продукцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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