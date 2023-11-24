24 ноября 2023

Сексолог рассказал, как изменилась интимная жизнь в стране после распада СССР. Видео

Сексолог Кульгавчук: современные люди потеряли способность любить
© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, отношения, объятия, дружба, любовь, пара влюбленных
Евгений Кульгавчук сообщил, что в СССР к сексу относились с любовью Фото:

В СССР не было свободного секса, но отношения в паре строились на любви. Об этом заявил сексолог Евгений Кульгавчук. По его словам, из-за западной секс-революции секс стал «просто движениями».

«В СССР секс — это были больше отношения, а после навязанной нам западной секс-революции секс стал движениями», — заявил Кульгавчук в беседе с Пятым каналом. По его словам, в СССР было меньше искушенных людей и они относились к сексу с любовью. А движения без чувств, по опыту сексолога, рано или поздно становятся скучны и неинтересны.

Он отметил, что из-за трендов в интимной сфере некоторые «потеряли способность любить». Сексолог подчеркнул, что некоторые его пациенты сомневаются в решении быть верным своему партнеру.

Ранее исследователи из колледжа Хоуп в США заявили, что при частом занятии сексом у человека в старости лучше работает голова. Психолог Анастасия Яровикова сообщила, что многие женщины не получают оргазм из-за незнания своей физиологии.

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В СССР не было свободного секса, но отношения в паре строились на любви. Об этом заявил сексолог Евгений Кульгавчук. По его словам, из-за западной секс-революции секс стал «просто движениями». «В СССР секс — это были больше отношения, а после навязанной нам западной секс-революции секс стал движениями», — заявил Кульгавчук в беседе с Пятым каналом. По его словам, в СССР было меньше искушенных людей и они относились к сексу с любовью. А движения без чувств, по опыту сексолога, рано или поздно становятся скучны и неинтересны. Он отметил, что из-за трендов в интимной сфере некоторые «потеряли способность любить». Сексолог подчеркнул, что некоторые его пациенты сомневаются в решении быть верным своему партнеру. Ранее исследователи из колледжа Хоуп в США заявили, что при частом занятии сексом у человека в старости лучше работает голова. Психолог Анастасия Яровикова сообщила, что многие женщины не получают оргазм из-за незнания своей физиологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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