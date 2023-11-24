Челябинцев призывают не выезжать на трассы из-за ледяного дождя. Скрин

25 ноября 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

К Челябинску приближается ледяной фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинской области призывают отказаться от дальних поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. Оставаться дома призвало управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области в своем telegram-канале. «В настоящее время на территории Республики Башкортостан идет ледяной дождь, вследствие которого на проезжей части возможно образование льда. Дождевой фронт движется в сторону Челябинской области», — говорится в предупреждении ведомства. По данным синоптиков, в ближайшие часы в Челябинскую область придут обильные осадки. Госавтоинспекция призывает жителей Южного Урала воздержаться от дальних поездок. Утром 25 ноября на трассе М-5 «Урал» от Башкирии до Миасса (Челябинская область) ввели ограничения из-за снегопада. Запрет на проезд вводится до 14:00 по местному времени. На Челябинскую область надвигается ледяной дождь https://t.me/ugibdd74/654

Жителей Челябинской области призывают отказаться от дальних поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. Оставаться дома призвало управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области в своем telegram-канале. «В настоящее время на территории Республики Башкортостан идет ледяной дождь, вследствие которого на проезжей части возможно образование льда. Дождевой фронт движется в сторону Челябинской области», — говорится в предупреждении ведомства. По данным синоптиков, в ближайшие часы в Челябинскую область придут обильные осадки. Госавтоинспекция призывает жителей Южного Урала воздержаться от дальних поездок. Утром 25 ноября на трассе М-5 «Урал» от Башкирии до Миасса (Челябинская область) ввели ограничения из-за снегопада. Запрет на проезд вводится до 14:00 по местному времени.