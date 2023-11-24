24 ноября 2023

Челябинцев призывают не выезжать на трассы из-за ледяного дождя. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Погода. Челябинск., лед, водитель, авто, заморозки, гололед, ледяной дождь
К Челябинску приближается ледяной фронт Фото:

Жителей Челябинской области призывают отказаться от дальних поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. Оставаться дома призвало управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области в своем telegram-канале.

«В настоящее время на территории Республики Башкортостан идет ледяной дождь, вследствие которого на проезжей части возможно образование льда. Дождевой фронт движется в сторону Челябинской области», — говорится в предупреждении ведомства.

По данным синоптиков, в ближайшие часы в Челябинскую область придут обильные осадки. Госавтоинспекция призывает жителей Южного Урала воздержаться от дальних поездок.

Утром 25 ноября на трассе М-5 «Урал» от Башкирии до Миасса (Челябинская область) ввели ограничения из-за снегопада. Запрет на проезд вводится до 14:00 по местному времени.

На Челябинскую область надвигается ледяной дождь
На Челябинскую область надвигается ледяной дождь

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Жителей Челябинской области призывают отказаться от дальних поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. Оставаться дома призвало управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области в своем telegram-канале. «В настоящее время на территории Республики Башкортостан идет ледяной дождь, вследствие которого на проезжей части возможно образование льда. Дождевой фронт движется в сторону Челябинской области», — говорится в предупреждении ведомства. По данным синоптиков, в ближайшие часы в Челябинскую область придут обильные осадки. Госавтоинспекция призывает жителей Южного Урала воздержаться от дальних поездок. Утром 25 ноября на трассе М-5 «Урал» от Башкирии до Миасса (Челябинская область) ввели ограничения из-за снегопада. Запрет на проезд вводится до 14:00 по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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