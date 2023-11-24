Жителей Челябинской области призывают отказаться от дальних поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. Оставаться дома призвало управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области в своем telegram-канале.
«В настоящее время на территории Республики Башкортостан идет ледяной дождь, вследствие которого на проезжей части возможно образование льда. Дождевой фронт движется в сторону Челябинской области», — говорится в предупреждении ведомства.
По данным синоптиков, в ближайшие часы в Челябинскую область придут обильные осадки. Госавтоинспекция призывает жителей Южного Урала воздержаться от дальних поездок.
Утром 25 ноября на трассе М-5 «Урал» от Башкирии до Миасса (Челябинская область) ввели ограничения из-за снегопада. Запрет на проезд вводится до 14:00 по местному времени.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.