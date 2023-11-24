Поддержать Куйвашева в Москве приехала армия журналистов. Фото

25 ноября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

По окончании пленарной сессии Евгений Куйвашев должен выступить с докладом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Презентация свердловского стенда на выставке «Россия» на ВДНХ с самого начала проходит по-особенному: вместе с губернатором Евгением Куйвашевым в Москву приехали представители около 80 СМИ региона, передает корреспондент URA.RU. В качестве повода собрать прессу власти использовали ежегодный Уральский медиафорум. Такого формата и широты освещения прежде не было ни у одного главы региона. Новость по теме Куйвашев летит на экзамен в Москву, помогут министр РФ и два миллиардера Экспертами на медиафоруме выступают председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев, первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» и гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Основная тема — цифровизация, искусственный интеллект и все, что с этим связано. Самого Куйвашева ожидают под конец — вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. По окончании пленарной сессии медиафорума они отправятся на официальную церемонию открытия дня Свердловской области на ВДНХ, где губернатор выступит с докладом. Затем делегация перейдет на стенд региона. Там же, как ожидается, будут глава Минздрава Михаил Мурашко, миллиардеры Виктор Вексельберг (ГК «Ренова») и Андрей Комаров (экс-владелец ЧТПЗ). Стенд выделяется на общем фоне — как минимум тем, что стилизован под Демидовский завод (потратили 300 кг меди). Он включает в себя несколько интерактивных зон, описывающих путь Свердловской области от промышленного центра до научно-технического, центра притяжения для молодежи со всей страны. Журналисты со всей Свердловской области собрались на медиафоруме в Москве Фото: Денис Аллаяров Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Презентация свердловского стенда на выставке «Россия» на ВДНХ с самого начала проходит по-особенному: вместе с губернатором Евгением Куйвашевым в Москву приехали представители около 80 СМИ региона, передает корреспондент URA.RU. В качестве повода собрать прессу власти использовали ежегодный Уральский медиафорум. Такого формата и широты освещения прежде не было ни у одного главы региона. Экспертами на медиафоруме выступают председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев, первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» и гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Основная тема — цифровизация, искусственный интеллект и все, что с этим связано. Самого Куйвашева ожидают под конец — вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. По окончании пленарной сессии медиафорума они отправятся на официальную церемонию открытия дня Свердловской области на ВДНХ, где губернатор выступит с докладом. Затем делегация перейдет на стенд региона. Там же, как ожидается, будут глава Минздрава Михаил Мурашко, миллиардеры Виктор Вексельберг (ГК «Ренова») и Андрей Комаров (экс-владелец ЧТПЗ). Стенд выделяется на общем фоне — как минимум тем, что стилизован под Демидовский завод (потратили 300 кг меди). Он включает в себя несколько интерактивных зон, описывающих путь Свердловской области от промышленного центра до научно-технического, центра притяжения для молодежи со всей страны.