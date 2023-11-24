Дорожники просят челябинцев воздержаться от поездок в горнозаводскую зону

В связи со сложной ситуацией на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области жителям рекомендовано воздержаться от поездок в горнозаводскую зону. К этому призывает пресс-служба Управления федеральных дорог «Южный Урал».
«Рекомендовано в ближайшее время воздержаться от поездок в район горнозаводской зоны и прислушаться к рекомендациям Росавтодора, Госавтоинспекции, МЧС», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Обстановка на трассе остается непростой из-за плотного потока большегрузов на дороге и на стоянках.
Серьезную опасность и затруднение в движении представляют большегрузные автомобили, водители которых уснули в пробке, не доехав до гостиниц. Инспекторы ДПС будят таких водителей и сопровождают к местам стоянки.
Утром 25 ноября жителей Челябинской области призывали отказаться от дальних поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. Дожди должны пройти на юге области.
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