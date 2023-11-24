24 ноября 2023

Дорожники просят челябинцев воздержаться от поездок в горнозаводскую зону

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Обстановка на трассе остается непростой Фото:

В связи со сложной ситуацией на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области жителям рекомендовано воздержаться от поездок в горнозаводскую зону. К этому призывает пресс-служба Управления федеральных дорог «Южный Урал».

«Рекомендовано в ближайшее время воздержаться от поездок в район горнозаводской зоны и прислушаться к рекомендациям Росавтодора, Госавтоинспекции, МЧС», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Обстановка на трассе остается непростой из-за плотного потока большегрузов на дороге и на стоянках.

Серьезную опасность и затруднение в движении представляют большегрузные автомобили, водители которых уснули в пробке, не доехав до гостиниц. Инспекторы ДПС будят таких водителей и сопровождают к местам стоянки.

Утром 25 ноября жителей Челябинской области призывали отказаться от дальних поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. Дожди должны пройти на юге области.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В связи со сложной ситуацией на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области жителям рекомендовано воздержаться от поездок в горнозаводскую зону. К этому призывает пресс-служба Управления федеральных дорог «Южный Урал». «Рекомендовано в ближайшее время воздержаться от поездок в район горнозаводской зоны и прислушаться к рекомендациям Росавтодора, Госавтоинспекции, МЧС», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Обстановка на трассе остается непростой из-за плотного потока большегрузов на дороге и на стоянках. Серьезную опасность и затруднение в движении представляют большегрузные автомобили, водители которых уснули в пробке, не доехав до гостиниц. Инспекторы ДПС будят таких водителей и сопровождают к местам стоянки. Утром 25 ноября жителей Челябинской области призывали отказаться от дальних поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. Дожди должны пройти на юге области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...