Дорожники просят челябинцев воздержаться от поездок в горнозаводскую зону

25 ноября 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Обстановка на трассе остается непростой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В связи со сложной ситуацией на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области жителям рекомендовано воздержаться от поездок в горнозаводскую зону. К этому призывает пресс-служба Управления федеральных дорог «Южный Урал». «Рекомендовано в ближайшее время воздержаться от поездок в район горнозаводской зоны и прислушаться к рекомендациям Росавтодора, Госавтоинспекции, МЧС», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Обстановка на трассе остается непростой из-за плотного потока большегрузов на дороге и на стоянках. Серьезную опасность и затруднение в движении представляют большегрузные автомобили, водители которых уснули в пробке, не доехав до гостиниц. Инспекторы ДПС будят таких водителей и сопровождают к местам стоянки. Утром 25 ноября жителей Челябинской области призывали отказаться от дальних поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. Дожди должны пройти на юге области.

В связи со сложной ситуацией на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области жителям рекомендовано воздержаться от поездок в горнозаводскую зону. К этому призывает пресс-служба Управления федеральных дорог «Южный Урал». «Рекомендовано в ближайшее время воздержаться от поездок в район горнозаводской зоны и прислушаться к рекомендациям Росавтодора, Госавтоинспекции, МЧС», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Обстановка на трассе остается непростой из-за плотного потока большегрузов на дороге и на стоянках. Серьезную опасность и затруднение в движении представляют большегрузные автомобили, водители которых уснули в пробке, не доехав до гостиниц. Инспекторы ДПС будят таких водителей и сопровождают к местам стоянки. Утром 25 ноября жителей Челябинской области призывали отказаться от дальних поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. Дожди должны пройти на юге области.