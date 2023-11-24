Мэрия Сургута потратит 13 млн рублей на содержание кладбищенских дорог

25 ноября 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 29 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Сургута (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 13 миллионов рублей в течение 2024—2025 годов рублей заняться содержанием дорог общего пользования на городских кладбищах. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях контракта услуги по механизированной уборке и содержанию дорог и проездов кладбищ Сургута. Начальная сумма контракта: 12 763 180 рублей. Работы выполняются поэтапно. Сроки оказания услуг: с 1 января 2024 года по 31 января 2025 года», — сказано в опубликованной на портале документации. Очищать дороги от снега и наледи зимой, убирать мусор, устранять дорожные дефекты подрядчику необходимо на всех трех очередях Чернореченского кладбища, в кварталах захоронений №15 и №16, погостах «Н.В.» и «Л.1» и автостоянках. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 29 ноября. В середине октября власти Сургута объявили о планах обустроить на Чернореченском кладбище вторую очередь «Аллеи славы», где покоятся погибшие на спецоперации сургутяне. По информации сургутской мэрии, проект должен быть реализован в следующем году.

Мэрия Сургута (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 13 миллионов рублей в течение 2024—2025 годов рублей заняться содержанием дорог общего пользования на городских кладбищах. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях контракта услуги по механизированной уборке и содержанию дорог и проездов кладбищ Сургута. Начальная сумма контракта: 12 763 180 рублей. Работы выполняются поэтапно. Сроки оказания услуг: с 1 января 2024 года по 31 января 2025 года», — сказано в опубликованной на портале документации. Очищать дороги от снега и наледи зимой, убирать мусор, устранять дорожные дефекты подрядчику необходимо на всех трех очередях Чернореченского кладбища, в кварталах захоронений №15 и №16, погостах «Н.В.» и «Л.1» и автостоянках. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 29 ноября. В середине октября власти Сургута объявили о планах обустроить на Чернореченском кладбище вторую очередь «Аллеи славы», где покоятся погибшие на спецоперации сургутяне. По информации сургутской мэрии, проект должен быть реализован в следующем году.