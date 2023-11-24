Губернатор Куйвашев поднял настроение своему предшественнику

Выступая с докладом о достижениях Свердловской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, губернатор Евгений Куйвашев поднял настроение своему предшественнику Александру Мишарину (руководил регионом с 2009 по 2012 годы). В этом бывший чиновник признался, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
«Студенчество, молодежь, „Экспо“, кампус, „Титановая долина“… Все идет и развивается — все то, что направлено на благосостояние, на улучшение жизни, на известность города Екатеринбурга и Свердловской области. Поэтому у меня очень хорошее настроение», — сказал Александр Мишарин, который тоже посетил свердловский стенд на ВДНХ.
Выступая в Москве, Евгений Куйвашев пообещал в ближайшем будущем превратить Екатеринбург в студенческую столицу России. Также он анонсировал возведение на базе УрФУ кампуса мирового уровня. Глава региона подчеркнул, что региону удалось выполнить поручение президента и устранить дефицит мест в детских садах. За минувшие шесть лет в Свердловской области построено 20 садиков и 30 школ, сказал губернатор.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.