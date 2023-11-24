24 ноября 2023

Губернатор Куйвашев поднял настроение своему предшественнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Лекция Александра Мишарина в УрГУПСе. Екатеринбург, мишарин александр
Александр Мишарин остался доволен увиденным на свердловском стенде (архивное фото) Фото:

Выступая с докладом о достижениях Свердловской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, губернатор Евгений Куйвашев поднял настроение своему предшественнику Александру Мишарину (руководил регионом с 2009 по 2012 годы). В этом бывший чиновник признался, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Студенчество, молодежь, „Экспо“, кампус, „Титановая долина“… Все идет и развивается — все то, что направлено на благосостояние, на улучшение жизни, на известность города Екатеринбурга и Свердловской области. Поэтому у меня очень хорошее настроение», — сказал Александр Мишарин, который тоже посетил свердловский стенд на ВДНХ.

Выступая в Москве, Евгений Куйвашев пообещал в ближайшем будущем превратить Екатеринбург в студенческую столицу России. Также он анонсировал возведение на базе УрФУ кампуса мирового уровня. Глава региона подчеркнул, что региону удалось выполнить поручение президента и устранить дефицит мест в детских садах. За минувшие шесть лет в Свердловской области построено 20 садиков и 30 школ, сказал губернатор.

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Выступая с докладом о достижениях Свердловской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, губернатор Евгений Куйвашев поднял настроение своему предшественнику Александру Мишарину (руководил регионом с 2009 по 2012 годы). В этом бывший чиновник признался, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Студенчество, молодежь, „Экспо“, кампус, „Титановая долина“… Все идет и развивается — все то, что направлено на благосостояние, на улучшение жизни, на известность города Екатеринбурга и Свердловской области. Поэтому у меня очень хорошее настроение», — сказал Александр Мишарин, который тоже посетил свердловский стенд на ВДНХ. Выступая в Москве, Евгений Куйвашев пообещал в ближайшем будущем превратить Екатеринбург в студенческую столицу России. Также он анонсировал возведение на базе УрФУ кампуса мирового уровня. Глава региона подчеркнул, что региону удалось выполнить поручение президента и устранить дефицит мест в детских садах. За минувшие шесть лет в Свердловской области построено 20 садиков и 30 школ, сказал губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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