Куйвашев представил в Москве свои главные достижения и сделал громкий анонс. Фото, видео

25 ноября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев назвал главные достижения свердловского региона в Москве Фото: Григорий Бергал © URA.RU На презентации свердловского стенда на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о достижениях региона. Он заявил, что в ближайшем будущем Екатеринбург превратится в студенческую столицу России, и пообещал построить кампус мирового уровня на базе Уральского федерального университета, передает корреспондент URA.RU. «Мы хотим превратить Екатеринбург в студенческую столицу страны. На базе Уральского федерального университета мы сейчас создаем кампус мирового уровня. Первая очередь уже запущена, в ближайшие годы завершим строительство второй очереди. Кроме того, мы готовим к запуску программу поддержки студентов „Кампус“. Это дополнительные стипендии для студентов, льготные абонементы в фитнес-центры, скидки в кафе, музеи и театры и многое другое», — сказал Куйвашев во время своего доклада. Среди прочих достижений он также назвал активное строительство детских садов и школ в регионе. Так, за последние шесть лет в Свердловской области возвели 20 садиков и 30 школ. В будущем готовится к открытию Губернаторский лицей на 1200 мест. «Это уникальный проект не только для нашего региона, но и для всей России», — подчеркнул Куйвашев. Поддержать свердловского губернатора в Москве приехали представители около 80 СМИ региона. Такого формата и широты освещения прежде не было ни у одного главы региона. Евгений Куйвашев с удовольствием общался на стенде с молодежью Фото: Григорий Бергал © URA.RU Молодые посетители стенда фотографировались со свердловским губернатором Фото: Григорий Бергал © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На презентации свердловского стенда на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о достижениях региона. Он заявил, что в ближайшем будущем Екатеринбург превратится в студенческую столицу России, и пообещал построить кампус мирового уровня на базе Уральского федерального университета, передает корреспондент URA.RU. «Мы хотим превратить Екатеринбург в студенческую столицу страны. На базе Уральского федерального университета мы сейчас создаем кампус мирового уровня. Первая очередь уже запущена, в ближайшие годы завершим строительство второй очереди. Кроме того, мы готовим к запуску программу поддержки студентов „Кампус“. Это дополнительные стипендии для студентов, льготные абонементы в фитнес-центры, скидки в кафе, музеи и театры и многое другое», — сказал Куйвашев во время своего доклада. Среди прочих достижений он также назвал активное строительство детских садов и школ в регионе. Так, за последние шесть лет в Свердловской области возвели 20 садиков и 30 школ. В будущем готовится к открытию Губернаторский лицей на 1200 мест. «Это уникальный проект не только для нашего региона, но и для всей России», — подчеркнул Куйвашев. Поддержать свердловского губернатора в Москве приехали представители около 80 СМИ региона. Такого формата и широты освещения прежде не было ни у одного главы региона.