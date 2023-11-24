24 ноября 2023

Куйвашев представил в Москве свои главные достижения и сделал громкий анонс. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев назвал главные достижения свердловского региона в Москве
Евгений Куйвашев назвал главные достижения свердловского региона в Москве Фото:

На презентации свердловского стенда на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о достижениях региона. Он заявил, что в ближайшем будущем Екатеринбург превратится в студенческую столицу России, и пообещал построить кампус мирового уровня на базе Уральского федерального университета, передает корреспондент URA.RU.

«Мы хотим превратить Екатеринбург в студенческую столицу страны. На базе Уральского федерального университета мы сейчас создаем кампус мирового уровня. Первая очередь уже запущена, в ближайшие годы завершим строительство второй очереди. Кроме того, мы готовим к запуску программу поддержки студентов „Кампус“. Это дополнительные стипендии для студентов, льготные абонементы в фитнес-центры, скидки в кафе, музеи и театры и многое другое», — сказал Куйвашев во время своего доклада.

Среди прочих достижений он также назвал активное строительство детских садов и школ в регионе. Так, за последние шесть лет в Свердловской области возвели 20 садиков и 30 школ. В будущем готовится к открытию Губернаторский лицей на 1200 мест. «Это уникальный проект не только для нашего региона, но и для всей России», — подчеркнул Куйвашев.

Поддержать свердловского губернатора в Москве приехали представители около 80 СМИ региона. Такого формата и широты освещения прежде не было ни у одного главы региона.

Евгений Куйвашев с удовольствием общался на стенде с молодежью
Евгений Куйвашев с удовольствием общался на стенде с молодежью
Фото:
Молодые посетители стенда фотографировались со свердловским губернатором
Молодые посетители стенда фотографировались со свердловским губернатором
Фото:

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На презентации свердловского стенда на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о достижениях региона. Он заявил, что в ближайшем будущем Екатеринбург превратится в студенческую столицу России, и пообещал построить кампус мирового уровня на базе Уральского федерального университета, передает корреспондент URA.RU. «Мы хотим превратить Екатеринбург в студенческую столицу страны. На базе Уральского федерального университета мы сейчас создаем кампус мирового уровня. Первая очередь уже запущена, в ближайшие годы завершим строительство второй очереди. Кроме того, мы готовим к запуску программу поддержки студентов „Кампус“. Это дополнительные стипендии для студентов, льготные абонементы в фитнес-центры, скидки в кафе, музеи и театры и многое другое», — сказал Куйвашев во время своего доклада. Среди прочих достижений он также назвал активное строительство детских садов и школ в регионе. Так, за последние шесть лет в Свердловской области возвели 20 садиков и 30 школ. В будущем готовится к открытию Губернаторский лицей на 1200 мест. «Это уникальный проект не только для нашего региона, но и для всей России», — подчеркнул Куйвашев. Поддержать свердловского губернатора в Москве приехали представители около 80 СМИ региона. Такого формата и широты освещения прежде не было ни у одного главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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