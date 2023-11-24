24 ноября 2023

Министр Мурашко пожелал свердловчанам опередить Кавказ по долголетию. Видео

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Уральские пельмени "ТЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ". Екатеринбург, уральские пельмени, брекоткин дмитрий, овцы, баран, соколов дмитрий, кавказ, пастухи
Министр пожелал уральцам долголетия как на Кавказе и даже больше Фото:

Министр здравоохранения РФ, уроженец Свердловской области Михаил Мурашко, выступая перед гражданами региона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, пожелал им опередить по долголетию Кавказ. Также чиновник поддержал губернатора области Евгения Куйвашева в его стремлении превратить Екатеринбург в студенческую столицу, передает корреспондент URA.RU.

«Дорогие друзья! Урал в ожидаемой продолжительности жизни должен опередить Кавказ! Все сделайте для этого и будьте здоровы», — сказал, обращаясь к жителям Свердловской области, Мурашко.

Министр заявил, что идея губернатора Евгения Куйвашева о Екатеринбурге — как студенческой столице России — ему очень близка. Чиновник напомнил, что высшее образование он получил в Уральском государственном медицинском университете.

«Это мой родной вуз, из которого вышло четыре федеральных руководителя здравоохранения. [В Екатеринбурге] и юридический институт, из которого вышли очень достойные, уважаемые юристы, которые сегодня задают в российском законодательстве. И в прошлом уральский политехнический институт (ныне УрФУ), который сегодня достойно продолжает традиции. Это и многие другие вузы, которые рождают специалистов, великих, талантливых сынов нашей страны», — сказал Мурашко о свердловском студенчестве.

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Министр здравоохранения РФ, уроженец Свердловской области Михаил Мурашко, выступая перед гражданами региона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, пожелал им опередить по долголетию Кавказ. Также чиновник поддержал губернатора области Евгения Куйвашева в его стремлении превратить Екатеринбург в студенческую столицу, передает корреспондент URA.RU. «Дорогие друзья! Урал в ожидаемой продолжительности жизни должен опередить Кавказ! Все сделайте для этого и будьте здоровы», — сказал, обращаясь к жителям Свердловской области, Мурашко. Министр заявил, что идея губернатора Евгения Куйвашева о Екатеринбурге — как студенческой столице России — ему очень близка. Чиновник напомнил, что высшее образование он получил в Уральском государственном медицинском университете. «Это мой родной вуз, из которого вышло четыре федеральных руководителя здравоохранения. [В Екатеринбурге] и юридический институт, из которого вышли очень достойные, уважаемые юристы, которые сегодня задают в российском законодательстве. И в прошлом уральский политехнический институт (ныне УрФУ), который сегодня достойно продолжает традиции. Это и многие другие вузы, которые рождают специалистов, великих, талантливых сынов нашей страны», — сказал Мурашко о свердловском студенчестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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