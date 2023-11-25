Новый президент Аргентины отказался от главного предвыборного обещания

FT: президент Аргентины Милей отказался от ликвидации Центробанка

25 ноября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Хавьер Милей планировал отказаться от песо и перейти на американский доллар в Аргентине, пишет FT Фото: Agustin Marcarian/AP/TASS Новый президент Аргентины Хавьер Милей, изначально обещавший ликвидацию Центрального банка и замену национальной валюты песо на американский доллар, постепенно отступает от своих предвыборных обещаний. Об этом пишет Financial Times. «Милей, который обещал ликвидацию Центробанка и замену национальной валюты песо на доллар, постепенно отказывается от своих идей», — говорится в материале. Там добавили, что новый глава государсва, возможно, изменил свою позицию по некоторым экономическим вопросам и больше не рассматривает экономиста Эмилио Окампо в качестве кандидата на должность главы Центрального банка. Назначение Окампо всегда было связано с идеей долларизации страны, и Окампо никогда не планировал осуществлять планы, с которыми он не согласен. Таким образом, Милей сейчас переосмысливает свои экономические планы и, возможно, ищет другие решения для развития страны, заключил автор статьи. Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины, победив на втором этапе выборов 19 ноября. Президент РФ Владимир Путин поздравил его с победой и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами. Милей, в свою очередь, подчеркнул свою ориентацию на политику США. Советник нового главы государства Диана Мондино заявила, что Аргентина не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией после президентских выборов, передает VSE42. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, изначально обещавший ликвидацию Центрального банка и замену национальной валюты песо на американский доллар, постепенно отступает от своих предвыборных обещаний. Об этом пишет Financial Times. «Милей, который обещал ликвидацию Центробанка и замену национальной валюты песо на доллар, постепенно отказывается от своих идей», — говорится в материале. Там добавили, что новый глава государсва, возможно, изменил свою позицию по некоторым экономическим вопросам и больше не рассматривает экономиста Эмилио Окампо в качестве кандидата на должность главы Центрального банка. Назначение Окампо всегда было связано с идеей долларизации страны, и Окампо никогда не планировал осуществлять планы, с которыми он не согласен. Таким образом, Милей сейчас переосмысливает свои экономические планы и, возможно, ищет другие решения для развития страны, заключил автор статьи. Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины, победив на втором этапе выборов 19 ноября. Президент РФ Владимир Путин поздравил его с победой и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами. Милей, в свою очередь, подчеркнул свою ориентацию на политику США. Советник нового главы государства Диана Мондино заявила, что Аргентина не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией после президентских выборов, передает VSE42.