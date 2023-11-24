24 ноября 2023

Прокуратура проверит «Победу», отказавшую подростку в перелете из Тюмени в Москву

Прокуратура проверит «Победу», за отказ подростку в перелете из Тюмени в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., авиакомпания победа, самолет, перон аэропорта
Прокуратура проверит «Победу», по вине которой тюменский подросток не смог вовремя попасть в Москву Фото:

Прокуратура начала проверку в отношении авиакомпании «Победа», в самолете которой тюменскому подростку не хватило места, из-за чего тому пришлось ждать сутки другого рейса, чтобы улететь в Москву. Сообщение об этом появилось в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что 23.11.2023 в аэропорту Тюмени авиакомпанией „Победа“ отказано в регистрации и перевозке рейсом 450 по маршруту Тюмень — Москва подростку, по причине отсутствия мест на борту воздушного суда при наличии у него авиабилета. Авиакомпанией организована отправка пассажира по указанному маршруту 24.11.2023. По данному факту Тюменской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

В начале ноября Транспортная прокуратура устроила проверку из-за инцидента с самолетом авиакомпании Utair. Борт следовал в Новосибирск, но вынужденно вернулся в аэропорт Сургута из-за технических проблем.

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Прокуратура начала проверку в отношении авиакомпании «Победа», в самолете которой тюменскому подростку не хватило места, из-за чего тому пришлось ждать сутки другого рейса, чтобы улететь в Москву. Сообщение об этом появилось в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что 23.11.2023 в аэропорту Тюмени авиакомпанией „Победа“ отказано в регистрации и перевозке рейсом 450 по маршруту Тюмень — Москва подростку, по причине отсутствия мест на борту воздушного суда при наличии у него авиабилета. Авиакомпанией организована отправка пассажира по указанному маршруту 24.11.2023. По данному факту Тюменской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — сообщили в ведомстве. В начале ноября Транспортная прокуратура устроила проверку из-за инцидента с самолетом авиакомпании Utair. Борт следовал в Новосибирск, но вынужденно вернулся в аэропорт Сургута из-за технических проблем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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