Welt: Авдеевка падет, если не произойдет чудо

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock, сбойка
Российские ВВС значительно превосходит украинскую авиацию, пишет Welt Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами в Авдеевке и только лишь чудо позволит ВСУ удержать контроль над этим городом. Об этом пишет Welt.

«Если не произойдет чудо, например, контратака 47-й украинской механизированной бригады, Авдеевка падет», — говорится в материале. Там добавили, что ситуация в битве за город раскрывает низкую готовность украинских вооруженных сил. Согласно статье, ВСУ сталкиваются с несколькими проблемами, включая отсутствие резервов и ротации, нехватку артиллерийских снарядов и военной техники, а также явное превосходство российских ВВС.

Бойцы отряда «Эспаньола» сообщили, что Авдеевка скоро может перейти под контроль российской армии. По словам бойцов, в данный момент ведутся ожесточенные бои за город. Украинский командующий Александр Тарнавский объявил, что ВС России начали третью волну штурма в районе Авдеевки. Он упомянул, что авиация российских сил нанесла 11 ударов на таврическом направлении.

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Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами в Авдеевке и только лишь чудо позволит ВСУ удержать контроль над этим городом. Об этом пишет Welt. «Если не произойдет чудо, например, контратака 47-й украинской механизированной бригады, Авдеевка падет», — говорится в материале. Там добавили, что ситуация в битве за город раскрывает низкую готовность украинских вооруженных сил. Согласно статье, ВСУ сталкиваются с несколькими проблемами, включая отсутствие резервов и ротации, нехватку артиллерийских снарядов и военной техники, а также явное превосходство российских ВВС. Бойцы отряда «Эспаньола» сообщили, что Авдеевка скоро может перейти под контроль российской армии. По словам бойцов, в данный момент ведутся ожесточенные бои за город. Украинский командующий Александр Тарнавский объявил, что ВС России начали третью волну штурма в районе Авдеевки. Он упомянул, что авиация российских сил нанесла 11 ударов на таврическом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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