Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами в Авдеевке и только лишь чудо позволит ВСУ удержать контроль над этим городом. Об этом пишет Welt.
«Если не произойдет чудо, например, контратака 47-й украинской механизированной бригады, Авдеевка падет», — говорится в материале. Там добавили, что ситуация в битве за город раскрывает низкую готовность украинских вооруженных сил. Согласно статье, ВСУ сталкиваются с несколькими проблемами, включая отсутствие резервов и ротации, нехватку артиллерийских снарядов и военной техники, а также явное превосходство российских ВВС.
Бойцы отряда «Эспаньола» сообщили, что Авдеевка скоро может перейти под контроль российской армии. По словам бойцов, в данный момент ведутся ожесточенные бои за город. Украинский командующий Александр Тарнавский объявил, что ВС России начали третью волну штурма в районе Авдеевки. Он упомянул, что авиация российских сил нанесла 11 ударов на таврическом направлении.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.