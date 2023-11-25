Российские военные раскрыли, когда возьмут Авдеевку

Бойцы отряда «Эспаньола» заявили о скором взятии Авдеевки

25 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

ВС РФ близки к взятию Авдеевки, заявили бойцы «Эспаньолы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Авдеевка может вскоре перейти под контроль российской армии. Об этом рассказали бойцы отряда «Эспаньола». Новость по теме Как ВС РФ освобождают Авдеевку «Авдеевка скоро падет», — передает слова бойцов «Ридус». Там добавили, что в данный момент ведутся ожесточенные бои за этот город. Накануне, писатель Дмитрий Филиппов, известный под позывным «Вожак», опубликовал информацию о взятии промышленной зоны в Авдеевке. Штурм промзоны начался в пятницу утром, и, по словам Филиппова, противник отступает «в панике, бросая раненых». К концу пятницы, российские бойцы контролируют около 90% промышленной зоны, укрепляясь на захваченных позициях, заключил писатель. Российская армия начала третью волну штурма на авдеевском направлении, как сообщил командующий украинских сил Александр Тарнавский. По предыдущей информации, военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что украинские вооруженные силы массово сдаются в плен под Авдеевкой. ВСУ в данный момент покидают свои позиции, которые располагаются на к оксохимическом комбинате , передает Pravda.Ru.

Авдеевка может вскоре перейти под контроль российской армии. Об этом рассказали бойцы отряда «Эспаньола». «Авдеевка скоро падет», — передает слова бойцов «Ридус». Там добавили, что в данный момент ведутся ожесточенные бои за этот город. Накануне, писатель Дмитрий Филиппов, известный под позывным «Вожак», опубликовал информацию о взятии промышленной зоны в Авдеевке. Штурм промзоны начался в пятницу утром, и, по словам Филиппова, противник отступает «в панике, бросая раненых». К концу пятницы, российские бойцы контролируют около 90% промышленной зоны, укрепляясь на захваченных позициях, заключил писатель. Российская армия начала третью волну штурма на авдеевском направлении, как сообщил командующий украинских сил Александр Тарнавский. По предыдущей информации, военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что украинские вооруженные силы массово сдаются в плен под Авдеевкой. ВСУ в данный момент покидают свои позиции, которые располагаются на коксохимическом комбинате, передает Pravda.Ru.