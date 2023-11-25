FIE не стала приостанавливать членство России в организации

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FIE не поддержала предложение украинской федерации по фехтованию, заявил Александр Мамедов Фото:

Международная федерация фехтования (FIE) отказалась от приостановки членства России в организации. Об этом заявил президент Федерации фехтования России Александр Мамедов.

«FIE не стала приостанавливать членство Федерации фехтования России в организации», — передает слова Мамедова ТАСС. Идею о приостановке членства Федерации фехтования России (ФФР) на обсуждение вынесла Федерация фехтования Украины.

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Международная федерация фехтования (FIE) отказалась от приостановки членства России в организации. Об этом заявил президент Федерации фехтования России Александр Мамедов. «FIE не стала приостанавливать членство Федерации фехтования России в организации», — передает слова Мамедова ТАСС. Идею о приостановке членства Федерации фехтования России (ФФР) на обсуждение вынесла Федерация фехтования Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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