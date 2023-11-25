FIE не стала приостанавливать членство России в организации

FIE не поддержала предложение украинской федерации по фехтованию, заявил Александр Мамедов
Международная федерация фехтования (FIE) отказалась от приостановки членства России в организации. Об этом заявил президент Федерации фехтования России Александр Мамедов.
«FIE не стала приостанавливать членство Федерации фехтования России в организации», — передает слова Мамедова ТАСС. Идею о приостановке членства Федерации фехтования России (ФФР) на обсуждение вынесла Федерация фехтования Украины.
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