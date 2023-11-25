В Москве на тротуаре BMW сбила троих человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, bmw, логотип, бмв
Водитель BMW сбила троих пешеходов, так как не справилась с управлением Фото:

В Москве в районе метро «Бульвар Рокосовского» девушка-водитель BMW не справилась с управлением и сбила троих пешеходов. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«В Москве 22-летняя девушка за рулем BMW сбила троих человек, стоявших на тротуаре», — передает SHOT. Известно, что авария произошла на Открытом шоссе. О состоянии пешеходов не сообщается.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве в районе метро «Бульвар Рокосовского» девушка-водитель BMW не справилась с управлением и сбила троих пешеходов. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «В Москве 22-летняя девушка за рулем BMW сбила троих человек, стоявших на тротуаре», — передает SHOT. Известно, что авария произошла на Открытом шоссе. О состоянии пешеходов не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...