Водитель BMW сбила троих пешеходов, так как не справилась с управлением
В Москве в районе метро «Бульвар Рокосовского» девушка-водитель BMW не справилась с управлением и сбила троих пешеходов. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«В Москве 22-летняя девушка за рулем BMW сбила троих человек, стоявших на тротуаре», — передает SHOT. Известно, что авария произошла на Открытом шоссе. О состоянии пешеходов не сообщается.
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