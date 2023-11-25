Военкор Котенок: ВС РФ освободили часть Авдеевки

Вечером 26 ноября Авдеевская промзона полностью освобождена от ВСУ. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ. Они сидели там с 2014-го года. Теперь (враг) выбит», — написал военкор в своем telegram-канале.
Котенок отметил, что для украинских националистов это серьезный удар. Промзона — важная часть всего авдеевского укрепрайона, который заявлялся киевской пропагандой как неприступный.
Бойцы отряда «Эспаньола» сообщали, что Авдеевка может перейти под контроль российских войск. По словам бойцов, в данный момент ведутся ожесточенные бои за город. Украинский командующий Александр Тарнавский объявлял, что ВС России начали очередную волну штурма в этом районе.
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