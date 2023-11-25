Военкор Котенок: ВС РФ освободили часть Авдеевки

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Армия РФ освободила промзону Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вечером 26 ноября Авдеевская промзона полностью освобождена от ВСУ. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ. Они сидели там с 2014-го года. Теперь (враг) выбит», — написал военкор в своем telegram-канале.

Котенок отметил, что для украинских националистов это серьезный удар. Промзона — важная часть всего авдеевского укрепрайона, который заявлялся киевской пропагандой как неприступный.

Бойцы отряда «Эспаньола» сообщали, что Авдеевка может перейти под контроль российских войск. По словам бойцов, в данный момент ведутся ожесточенные бои за город. Украинский командующий Александр Тарнавский объявлял, что ВС России начали очередную волну штурма в этом районе.

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Вечером 26 ноября Авдеевская промзона полностью освобождена от ВСУ. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок. «Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ. Они сидели там с 2014-го года. Теперь (враг) выбит», — написал военкор в своем telegram-канале. Котенок отметил, что для украинских националистов это серьезный удар. Промзона — важная часть всего авдеевского укрепрайона, который заявлялся киевской пропагандой как неприступный. Бойцы отряда «Эспаньола» сообщали, что Авдеевка может перейти под контроль российских войск. По словам бойцов, в данный момент ведутся ожесточенные бои за город. Украинский командующий Александр Тарнавский объявлял, что ВС России начали очередную волну штурма в этом районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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