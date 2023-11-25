В мире Европа В Австрии разбился самолет с четырьмя людьми на борту 25 ноября 2023 в 23:49 Размер текста - 17 + Личности погибших на легкомоторном самолете пока не раскрыты (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Австрии при падении разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погибли четыре человека «Крушение легкомоторного судна произошло около полудня в федеральной земле Верхняя Австрия. Четыре человека погибли», — сообщает агентство DPA. Местная полиция пока не предоставила информацию о личности погибших. Возможные причины аварии устанавливаются. В Австрии при падении разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погибли четыре человека «Крушение легкомоторного судна произошло около полудня в федеральной земле Верхняя Австрия. Четыре человека погибли», — сообщает агентство DPA. Местная полиция пока не предоставила информацию о личности погибших. Возможные причины аварии устанавливаются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям