В Австрии разбился самолет с четырьмя людьми на борту

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Виды Кунгура. Пермский край, легкая авиация, легкомоторный самолет
Личности погибших на легкомоторном самолете пока не раскрыты (фото из архива) Фото:

В Австрии при падении разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погибли четыре человека

«Крушение легкомоторного судна произошло около полудня в федеральной земле Верхняя Австрия. Четыре человека погибли», — сообщает агентство DPA.

Местная полиция пока не предоставила информацию о личности погибших. Возможные причины аварии устанавливаются.

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В Австрии при падении разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погибли четыре человека «Крушение легкомоторного судна произошло около полудня в федеральной земле Верхняя Австрия. Четыре человека погибли», — сообщает агентство DPA. Местная полиция пока не предоставила информацию о личности погибших. Возможные причины аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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