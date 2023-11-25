В Австрии разбился самолет с четырьмя людьми на борту

Личности погибших на легкомоторном самолете пока не раскрыты (фото из архива)
В Австрии при падении разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погибли четыре человека
«Крушение легкомоторного судна произошло около полудня в федеральной земле Верхняя Австрия. Четыре человека погибли», — сообщает агентство DPA.
Местная полиция пока не предоставила информацию о личности погибших. Возможные причины аварии устанавливаются.
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